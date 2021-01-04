İşte 'korsan' dizide ilk 10 sıralaması

2011’den beri Game of Thrones’un birinci olduğu “korsan yollarla en çok izlenen diziler” listesinde birinciliği bu sene “The Mandalorian” aldı.





TorrentFreak platformunun her sene yayımladığı listeye göre, Star Wars evreninin ilk lice-action dizisi The Mandalorian’ın 30 Ekim 2020’de Disney+’ta yayınlanan 2. sezonu bu yıl Torrent mecralarında en çok indirilen televizyon yapımı oldu.





BU YIL RAKİPSİZ KALDI





En çok korsan izlenen diziler listesine 2019’da üçüncü sırada olan “The Mandalorian”, Game of Thrones’un final yapması ve geçen yıl ikinci sırayı alan yapımın ise mini dizi Chernobyl olması sebebiyle bu yıl ilk sıraya yükseldi. Bir başka ifadeyle 2020’de hiçbir dizi The Mandalorian’dan daha popüler olamadı.





Amazon Prime’ın ilk üçte iki yapımı bulunurken TorrentFreak’in 10’luk korsan listesinde hiçbir Netflix yapımı bulunmuyor. Listenin tamamı şöyle:





10- “The Flash”

9- “Arrow”

8- “The Outsider”

7- “The Walking Dead”

6- “Rick and Morty”

5- “Star Trek: Picard”

4- “Vikings”

3- “Westworld”

2- “The Boys”

1- “The Mandalorian”