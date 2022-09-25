Samanyolu Haber /Dünya / İşte Kraliçe Elizabeth’in mezarı /25 Eylül 2022 12:11

İşte Kraliçe Elizabeth’in mezarı

Buckingham Sarayı dün gece bir fotoğraf yayınlayarak Kraliçe II. Elizabeth'in mezarlığının fotoğrafını paylaştı.

SHABER3.COM

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth’in mezarının fotoğrafını paylaştı. Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alan mezarlıkta Kraliçe Elizabeth’in ebeveynlerinin ve eşi Prens Philip’in isimleri yer alıyor.

Belçika’dan getirilen mezar taşı, babası Kral 6. George tarafından yapılırken, üzerindeki ilk iki satırda “George VI 1895-1952 / Elizabeth 1900-2002¨ yazıyor. Bu isimlerin ardından bir yıldız yer alırken sonraki iki satırda ise “Elizabeth II 1926-2022 / Philip 1921-2021¨ ifadeleri yer alıyor.


Kraliçe II. Elizabeth’in kız kardeşi Prenses Margaret’ın da mezarlığı Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alıyor.

70 yıl tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitirmiş ve yerine oğlu Charles geçmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Kraliçe Elizabeth’in mezarı Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, MİT'in kendisini neden hedef gösterdiğini anlattı

Cevheri Güven, MİT'in kendisini neden hedef gösterdiğini anlattı

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:32:48