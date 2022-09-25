İşte Kraliçe Elizabeth’in mezarı

Belçika’dan getirilen mezar taşı, babası Kral 6. George tarafından yapılırken, üzerindeki ilk iki satırda “George VI 1895-1952 / Elizabeth 1900-2002¨ yazıyor. Bu isimlerin ardından bir yıldız yer alırken sonraki iki satırda ise “Elizabeth II 1926-2022 / Philip 1921-2021¨ ifadeleri yer alıyor.
Kraliçe II. Elizabeth’in kız kardeşi Prenses Margaret’ın da mezarlığı Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alıyor.
70 yıl tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitirmiş ve yerine oğlu Charles geçmişti.