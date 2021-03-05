İşte Covid-19 krizinden en çok etkilenen eğitim grubu

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bu duruma dikkat çektiği yazısında, "Kasım 2017’de lise altı eğitimli çalışan sayısı 16,21 milyon kişidir. Oysa henüz Covid-19 salgını başlamadan Kasım 2019’da lise altı eğitimli çalışan sayısı 14,91 milyon kişiye çoktan gerilemişti. Yani kendi krizimizde 1,3 milyon lise altı eğitimli işini çoktan kaybetmişti. Ve covid19 gelince bu kesimde çalışan sayısı 13,49 milyon kişiye geriledi. Yani 1,42 milyon kişi daha işini kaybetti" verilerini paylaştı.
"Böylece lise altı eğitimli kesimde kriz+covid19 nedeniyle tam 2 milyon 721 bin kişi işini kaybetmiş oldu" hatırlatmasında bulunan Kahveci, bu kesimde çocuk sahibi olma oranının da son 5 yıl içinde yüzde 23 azaldığına dikkat çekti.
Kahveci yazısında şu verilere işaret etti:
"Kasım 2014’te 15-24 yaş grubunda toplam çalışan sayısı 2 milyon 526 bin kişiydi. Aynı dönemde ne eğitimde ne de istihdamda olan genç sayısı 2 milyon 876 bin kişi düzeyindeydi. Kalan 5 milyon 109 bin genç ise eğitimde görülüyordu.
Kasım 2020’de durum şu:
İstihdamda olan genç sayısı 2 milyon 269 bin kişi ile 2014 yılına göre 257 bin kişi daha azdır. Aynı dönemde eğitimde olan genç sayısı da 5 milyon 099 bin kişi ila 10 bin kişi azalmıştır. Ama ne eğitimde ne de istihdamda olan genç sayısı ise 3 milyon 187 bine çıkarak 311 bin kişi artmıştır.
Bu gençler okuyor ama okuduklarının karşılığını alabiliyor mu?
25-29 yaş grubunda ise Kasım2014/Kasım 2020 arasında sadece istihdamda olanlar 277 bin kişi azalarak 2 milyon 777 bin kişiye gerilemiştir. Ne eğitimde ne de işte olan bu yaş grubundakiler ise 176 bin kişi artarak 2 milyon 342 bin kişiye yükselmiştir.
Kısaca durum hiç iyi değil.
Özellikle gelen gençler açısından durum parlak gözükmüyor. İyi ama az önce yazının girişinde asıl lise altı eğitimlilerin büyük iş kaybı yaşadığını ve onların krizden derin etkilendiğini yazmıştım.
İşte ülkemizde kritik nokta tam burası.
Lise altı eğitimli kesim işini kaybediyor, evlat sahibi olmayı azaltıyor ama aç kalıp siyasi direnişini sürdürüyor. Mesela lise altı eğitimli kesimin 2,72 milyon kişi işini kaybederken, aynı dönemde 1 milyon 075 bin üniversite mezunu iş buluyor. Oysa mutluluk yansımasında 'mutsuzum ve gelecekten umudum yok' diyenlerin büyük kısmı üniversite mezunlarından oluşuyor."