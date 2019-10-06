İşte Kulislerde Devlet Bahçeli’nin veliahtı olarak gösterilen o isim

şte Sabahattin Önkibar’ın yazısının o bölümü:





Ankara’da siyaseti yakından izleyen herkes biliyor, Devlet Bahçeli hasta yani ciddi rahatsızlıkları var.





HASTALIĞI SOĞUK ALGINLIĞI DEĞİL

Hayır hastalığı soğuk algınlığı değil zira öyle olsa Bahçeli hastane hastane gezip farklı doktorların fikrine müracaat etmez, dahası çok önemsediği TBMM’nin açılışında mutlaka Meclis’de olurdu.





Onu muayene eden doktorlardan birinden sızan bilgiye göre Bahçeli’nin sorunu kalp ve bazı organ yetmezlikleri.





Bu vesile ile kendilerine sağlık dileklerimizi iletelim ve kulis fısıltılarına geçelim.





Evet iddialara göre Devlet Bahçeli hastalık sebebiyle bu aralar ikilem içinde yani çekilme ve çekilmeme noktasında imiş!





Bütün liderler gibi son nefese kadar postta oturma duygusu hala egemenmiş ki, hasta yatağından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine kendi adıyla yazılı açıklama yaptırması bunun yansıması.









YENİ MHP’Yİ DİZAYN

Ancak mecalsizliği bu hırsına gem vuruyormuş!





Takatsizliğine ilaveten kendinden sonraki MHP’yi dizayn etme üzerinde kafa yorduğu bir başka iddia.





Fısıltılara göre Bahçeli’nin gizemli istişare arkadaşları ona şunu önermiş:





-“Hasta halinde olağanüstü kurultaya gidersen, salonda duygusallık hâkim olur ve istediğin ismi seçtirebilirsin. Eğer bunu yapmaz isen MHP senden sonra farklı bir yörüngeye oturur.”





Devlet Bahçeli işte bu bakışın gereği olsa gerek, veliahdını sahneye sürüp sürme noktasında kararsızmış.





Peki, kim midir veliahdı?









BAHÇELİ’NİN ÖZEL BURSU İLE OKUMUŞ!





Bahçeli’nin şahsi parasıyla burs verip üniversitede okuttuğu isimdir ki bunu MHP camiası biliyor.





Dahası, MHP lideri onu iki dönemdir sürpriz şekilde İstanbul listelerinin başlarına koyarak milletvekili olmasını sağladı.





Adı: 1976 doğumlu İzzet Ulvi Yönder’dir.





Bir ara ülkücü sosyal medya’da çeşitli konularda hedefe oturtulan İzzet Ulvi Yönter’in Bahçelinin veliahdı olduğu MHP içinde birkaç yıldır herkesin dilinde.





Bahçeli çekilir mi, Yönter ismi veliaht olarak tutar mı bilmeyiz lakin ülkücü kamuoyunda konuşulanlar bunlar.





İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?





Yönter,11 Mayıs 1976 tarihinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını yaptı. Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam ediyor.





İzzet Ulvi, Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı. 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı.





MHP Genel Başkan Yardımcısı da olan İzzet Ulvi Yönter, iyi düzeyde İngilizce biliyor, evli ve bir çocuk babasıdır.