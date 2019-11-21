Samanyolu Haber /Gündem / İşte "kuvve-i maneviyeyi" güçlendirmenin yolu /21 Kasım 2019 19:12

İşte "kuvve-i maneviyeyi" güçlendirmenin yolu

Fethullah Gülen Hocaefendi haftanın Bamteli sohbetinde, "Farklı vesilelerle bir araya gelmeleriniz hem sinerjiye vesile oluyor ve kuvve-i maneviyeyi güçlendiriyor hem müzakereler sayesinde derinleşmeye kapı aralıyor hem de yenilenme ihtiyacını karşılıyor." dedi.

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

Fethullah Gülen Hocaefendi son Bamteli sohbetinde sıkıntıların yaşandığı günlerde Hizmet Hareketi gönüllülerine önemli bir tavsiye bulundu. 

Yüz binlerce kişinin hayattan tecrît edilmesinin ve mahrumiyete mahkûm edilmesinin kendisini çok yaraladığını belirten Hocaefendi, kuvve-i maneviyeyi güçlendirmenin yolunun bir araya gelmek olduğunu söyledi.

"ARKADAŞLARIMIZIN FEDAKÂRLIKLARI ANLATILMALI"



Bir araya gelinince mutlaka kitap okunmasını tavsiye eden Hocaefendi, "Bizim için hakikaten kuvve-i maneviyemizi takviye edecek, ümit gücümüzü güçlendirecek şeyleri müzakere etmek lazım. Bazı arkadaşlarımızın bu mevzuda fevkalade fedakârlıklarını anlatmak lazım. Mesela tek başına gitmiş, bir ülkeyi -Allah’ın izni ve inayeti ile- ayaklandırmış gibi bir şey oluyor. Bütün bunlar…" dedi. 
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