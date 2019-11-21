Yüz binlerce kişinin hayattan tecrît edilmesinin ve mahrumiyete mahkûm edilmesinin kendisini çok yaraladığını belirten Hocaefendi, kuvve-i maneviyeyi güçlendirmenin yolunun bir araya gelmek olduğunu söyledi.
"ARKADAŞLARIMIZIN FEDAKÂRLIKLARI ANLATILMALI"
Bir araya gelinince mutlaka kitap okunmasını tavsiye eden Hocaefendi, "Bizim için hakikaten kuvve-i maneviyemizi takviye edecek, ümit gücümüzü güçlendirecek şeyleri müzakere etmek lazım. Bazı arkadaşlarımızın bu mevzuda fevkalade fedakârlıklarını anlatmak lazım. Mesela tek başına gitmiş, bir ülkeyi -Allah’ın izni ve inayeti ile- ayaklandırmış gibi bir şey oluyor. Bütün bunlar…" dedi.