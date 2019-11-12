İşte liyakat! 'Büyüksün reisim' diyen AKP'li nereye atandı?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararname ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine Barış Saylak atandı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.





Karar ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine AKP’den Milas Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiş ve seçimi kaybetmişti.





TELEFON GÖRÜŞMESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı iken partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen ve AK Parti'nin adayı olan Barış Saylak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin videosu çok konuşulmuştu.





"ELİNİZİ ÖPMEYE GELİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde heyecanı ile dikkat çeken Saylak'ın "Baş tacısınız, Reis'im elinizi öpmeye gelmek istiyorum" sözüne, Erdoğan, "Annenin babanın elini öp" cevabını vermişti.





"BÜYÜKSÜN REİS'İN BÜYÜK"

Saylak, anne babasının vefat ettiklerini belirterek AK Parti grup toplantısına katılmak istediğini söylemişti. Telefonu kapatırken Saylak'ın "Büyüksün Reis'im, büyük" seslenişine Erdoğan, "Allah'tan başka büyük yok" şeklinde cevap vermişti.