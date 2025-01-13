İşte Los Angeles yangınları hakkında en çok konuşulan komplo teorileri

Yetkililer, yangınlarla mücadele ederken aynı zamanda kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmeye çalışıyor.



Kundaklama iddiaları ve ünlülerin açıklamaları



Son günlerde yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığına dair iddialar yaygınlaşmaya başladı. Aktör Henry Winkler, sosyal medya üzerinden yangınların bilinçli bir sabotaj sonucu olabileceğini öne sürdü. Ancak Los Angeles Polis Departmanı, yangınların kasıtlı çıkarıldığına dair herhangi bir somut kanıt bulunmadığını ve bu konuda henüz bir gözaltı yapılmadığını açıkladı.



West Valley bölgesinde yangın alanına yakın bir kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Yetkililer, bu kişinin diğer yangınlarla bağlantısının olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Polis, kamuoyundan spekülasyonlardan kaçınmalarını ve resmi açıklamalara güvenmelerini istedi.



Lazer silahları ve UFO komplo teorileri



Sosyal medyada yangınların lazer silahları veya UFO’lar tarafından çıkarıldığına dair spekülasyonlar da hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar, yangın bölgelerinde "anormal ışıklar" görüldüğünü iddia ederken, diğerleri bu olayların bir tür yüksek teknoloji silahıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.



Los Angeles İtfaiye Departmanı Kaptanı Erik Scott, yangınlarla mücadele ederken yayılan yanlış bilgilerin müdahale çabalarını zorlaştırdığını belirtiyor. Scott, "Los Angeles tarihindeki en yıkıcı doğal afetle mücadele ediyoruz. Sosyal medyada yayılan söylentileri çürütmek zaman ve kaynak gerektiriyor, bu da daha önemli işlerden bizi alıkoyuyor" ifadelerini kullandı.



Uzmanlar, yangınların yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgarlar gibi doğal faktörler ile insan kaynaklı ihmallerin bir sonucu olduğunu belirtiyor.



İtfaiye ekipmanlarının Ukrayna’ya gönderilmesi



2022 yılında Los Angeles County İtfaiyesi (LACoFD), kullanılmayan hortumlar, başlıklar ve koruyucu ekipmanları Ukrayna’daki acil müdahale ekiplerine bağışladı. Sosyal medyada, bu bağışın itfaiyenin yangınlara müdahale kapasitesini düşürdüğüne dair iddialar ortaya atıldı.



Yetkililer, bağışlanan ekipmanların kullanılmayan eski malzemeler olduğunu ve bu bağışın yangın müdahalelerine hiçbir olumsuz etkisi olmadığını vurguladı. Bu bağışın tamamen insani yardım amacıyla yapıldığı belirtildi.



Sigorta şirketleri ve poliçe iptalleri



Yangınların ekonomik boyutu, sigorta sektörüyle ilgili tartışmaları da gündeme getirdi.



Bazı sigorta şirketlerinin, yangınlardan hemen önce Los Angeles’taki ev sahiplerinin poliçelerini iptal ettiği iddiaları tepki topladı.



Ünlü oyuncu Tyler Perry, sigorta şirketlerini açgözlülükle suçladı ve “Yıllarca prim ödeyen insanlar, en zor anlarında yalnız bırakıldı” dedi.



Sigorta iptallerine moratoryum



Yangınların ardından California Sigorta Komiseri Ricardo Lara, sigorta iptallerine karşı bir yıllık zorunlu moratoryum ilan etti.



Bu karar, yangından etkilenen bölgelerdeki ev sahiplerinin kritik bir dönemde sigorta kapsamını kaybetmemesini sağlamak amacıyla alındı. Lara, “Bu önlem, yangınlardan etkilenen haneler için bir güvenlik ağı sağlıyor” diyerek moratoryumun önemini vurguladı.



Moratoryum, sigorta şirketlerinin yangın bölgelerindeki poliçe iptallerini durdurmasını zorunlu hale getiriyor ve sigortalıların korunmasını sağlıyor.



Vali Gavin Newsom’a yönelik eleştiriler



California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles’taki yangınlarla ilgili kriz yönetimi ve liderlik performansı nedeniyle tartışmaların odağında yer alıyor.



Yangın bölgelerinde halkla bir araya geldiği görüntüler bazı kesimlerce “halkla ilişkiler çalışması” olarak nitelendirilirken, yangın önleme politikalarının yetersiz olduğu ve bazı bölgelerde su kaynaklarının yetersiz kalmasının müdahaleyi zorlaştırdığı ifade edildi. Newsom, su borularıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Yangınların yıkıcı etkilerini iklim krizine bağlayan Newsom, bu tür felaketlerle mücadele için bilimsel yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin müdahale çabalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Vali Newsom, halkı yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenmeye çağırdı.



Newsom, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın yangınların eyalet yönetiminin politikaları nedeniyle bu kadar yıkıcı hale geldiği yönündeki suçlamalarına da yanıt verdi. Bu tür eleştirilerin trajediyi siyasallaştırdığını ifade eden Newsom, odak noktasının insan hayatını kurtarmak olması gerektiğini vurguladı.



Su kaynaklarının yetersiz kalmasının yaşanan zorluklara eklenmesi, yangınlarla mücadeledeki sorunları daha da belirgin hale getirdi.



Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’e yönelik eleştiriler



Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yangınlarla mücadelede yetersiz kaldığı ve liderlik eksikliği gösterdiği gerekçesiyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya.



Hem sosyal medyada hem de kamuoyunda, özellikle itfaiye bütçesinde yapılan kesintilerin yangınlara müdahaleyi zorlaştırdığına dair tepkiler yükseliyor. Eleştirilerde, Bass’in yangın önleme politikalarını güçlendirmek yerine bütçe kısıtlamalarıyla müdahale ekiplerini zayıflattığı iddia ediliyor.

Bass’in yangınların en kritik döneminde şehir dışında bulunması da tartışmaları alevlendirdi.



Öte yandan, Bass’i savunanlar, eleştirilerin haksız ve orantısız olduğunu, önceki belediye başkanlarının benzer krizlerde aynı şekilde eleştirilmediğini belirterek desteklerini dile getiriyor.



Sosyal medya, yanlış bilgilerin hızla yayılmasını kolaylaştırırken, sahte görseller ve dayanaksız iddialar yardım operasyonlarını olumsuz etkiliyor. Yetkililer, halkı yalnızca güvenilir ve resmi kaynaklara güvenmeleri konusunda uyarıyor.