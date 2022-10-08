Samanyolu Haber /Dünya / İşte Mahsa Amini'nin adlı tıp raporu /08 Ekim 2022 10:50

İşte Mahsa Amini'nin adlı tıp raporu

İran Adli Tıp Kurumu gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini ile ilgili raporunda genç kadının ölümünün, "başına, hayati organlarına ve vücuduna darp sonucu değil, beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden" kaynaklandığını açıkladı.

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Euronews'in haberine göre, Hastane belgelerine, beyin ve akciğer taramasına, otopsi sonuçlarına ve patoloji testlerine dayanılan raporda, Amini'nin ölümünün başına ve uzuvlarına aldığı darbelerden kaynaklanmadığı ifade edildi.

Raporda, 22 yaşında hayatını kaybeden Amini'nin 8 yaşındayken beyin ameliyatı geçirdiği ve buna bağlı olarak beynin hipotalamus ve hipofiz bezinde adrenalin ve tiroid bozukluğu olduğu ifade edildi.

Genç kadının bu nedenle hidrokortizon, levotiroksin ve desmopresin ilaçları kullandığı bildirildi.

Amini'nin "altta yatan hastalıkları" nedeniyle gözaltındayken fenalaştığı kaydedilen raporda, "İlk kritik dakikalardaki etkisiz kalp solunum resüsitasyonundan dolayı ciddi hipoksiye maruz kaldı ve bunun sonucunda beyin hasarı oluştu." ifadeleri yer aldı.

Mahsa Amini'nin ailesi kızlarının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söylemişti.

Darp iddiası

Mahsa Amini, 13 Eylül'de memleketi Sakkız kentinden ziyaret için geldiği başkent Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle polis nezaretine alınarak, karakola götürülmüştü.

Karakolda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Amini, 3 gün sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Tepkiler üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Amini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü ve genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki iddiasını reddederek, Amini'nin polis tarafından darbedildiğini ileri sürüyordu.

İddiaların ardından İran devlet televizyonu, genç kadının polis merkezine getirildiği ve karakolda bulunduğu anlardaki görüntüleri yayımlamıştı. Görüntülerde, diğer kadınlarla birlikte karakola getirilen Amini'nin, görevli bir kadınla konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere yığıldığı görülüyor.

Mahsa Amini ile polisin tartıştığı görüntüler

İran devlet televizyonu, gözaltında ölümü İran'da protestolara yol açan Mahsa Amini'nin güvenlik kameralarından alınmış daha uzun bir videosunu yayınladı.

13 Eylül'de çekildiği açıklanan videoda Amini ve ile diğer kadınlar binaya girerken görülüyor.

Videoda Amini'nin bayılmadan önce peçeli bir kadın polis memuruna yaklaştığı ve onunla kıyafeti konusunda tartıştığı görülüyor.

Amini daha sonra gelen görevliler tarafından hastaneye kaldırılıyor.
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