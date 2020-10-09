Samanyolu Haber /Gündem / İşte masadan ilk fotoğraf /09 Ekim 2020 18:27

İşte masadan ilk fotoğraf

Azerbaycan ile Ermenistan çatışması devam ederken taraflar Putin'in çağrısıyla bir araya geldi!

SHABER3.COM

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 13'üncü gününe girdi. Karabağ için diplomasi trafiği devam ederken, Azerbaycan ve Ermenistan Putin'in Moskova'da buluşma davetini kabul etti. 

Taraflar bir araya gelirken kritik buluşmadan ilk fotoğraf geldi.

Dünyanın gözü Moskova'da! Rusya Devlet Başkanı Putin'in çağrısını kabul eden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakeresi için Moskova'da bir araya geldi. 

Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturdu.

ATEŞKES İÇİN İLK ADIM

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, Azerbaycanve Ermenistan liderleri ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, her iki bakanın bugün Moskova’da olacağı kaydedildi. 

Açıklamanın devamında, “Rusya Devlet Başkanı, Karabağ’da tutukluların ve cenazelerin takası için ateşkes çağrısında bulunuyor.” ifadeleri yer aldı.
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