İşte masadan ilk fotoğraf

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 13'üncü gününe girdi. Karabağ için diplomasi trafiği devam ederken, Azerbaycan ve Ermenistan Putin'in Moskova'da buluşma davetini kabul etti.





Taraflar bir araya gelirken kritik buluşmadan ilk fotoğraf geldi.











ATEŞKES İÇİN İLK ADIM

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, Azerbaycanve Ermenistan liderleri ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, her iki bakanın bugün Moskova’da olacağı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “Rusya Devlet Başkanı, Karabağ’da tutukluların ve cenazelerin takası için ateşkes çağrısında bulunuyor.” ifadeleri yer aldı.

Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturdu.

Dünyanın gözü Moskova'da! Rusya Devlet Başkanı Putin'in çağrısını kabul eden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakeresi için Moskova'da bir araya geldi.