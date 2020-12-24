İşte maske takmanın farkı

"Royal Society Open Science" isimli dergide yayımlanan araştırma İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleşti.





Mühendislik fakültesinde gerçekleşen ve akışkan dinamiği alanında uzman bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada maske takmanın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) sebep olan ve konuşurken ya da öksürüldüğünde ortaya çıkan damlacıkları yüzde 99,9 oranında azalttığını ortaya çıkardı.







2 METRE UZAKTA, FAKAT MASKE TAKMAYAN...





Laboratuvar ortamında gerçek insanlar üzerinde yapılan araştırmayı yürüten bilim insanı Ignazio Maria Viola, “Yüz maskelerinin potansiyel olarak virüs yayan damlacıkları dramatik bir şekilde azalttığına şüphe yok.” dedi.





Bilim insanları, “Denemelerimizde maske olmadan öksüren bir adamdan 2 metre uzakta duran bir kadın, maske takan, fakat sadece 50 santimetre uzaklıkta olan bir adamdan yaklaşık 10 bin kat daha çok damlacığa maruz kalıyor. Bu çalışma SARS-CoV-2’nin bulaşmasındaki ana unsur olan 170 mikrondan büyük damlacıkları merkeze aldı.” ifadelerini kullandı.