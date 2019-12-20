İşte Mehmet Altan'ın suçlandığı “F serisi” 1 dolar

SUÇLANDIĞI YIRTIK 1 DOLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ VE BULDU
Akademisyen, gazeteci ve yazar Mehmet Altan, “Bir gazete, “Gülen’in 1 doları Altan’ın evinde bulundu” diye yazdı. “F serisi” dedikleri, ABD Merkez Bankası’nın resmî rakamlarına göre 1 milyar F serisi var şu anda. ABD’de 10 gün kalırsanız, en az 25-30 tane bulursunuz.
Bu çok eski seyahatlerden kalan bir dolar. Üçte biri yırtık, bir şekilde tedavülden kalkmış; ama polis bunu, (yırtık kısmı elinin içinde kalacak şekilde) böyle tutuyor ve bunun videosunu, sanki evde 1 dolar varmış gibi yayınlıyorlar.
“BOMBOŞ DOSYAYA MÜEBBET VEREBİLİYORLAR”
Birlikte yargılandıkları ağabeyi Ahmet Altan, gazeteci Nazlı Ilıcak, KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yazıcı, Marka Pazarlama Müdürü Yakup Şimşek ile Tuğrul Özşengül’ü de hatırlatarak, “Birinci Derece Mahkeme ve Bölge Mahkemesi, AYM’nin kararını yok sayarak bomboş bir dosyaya ağırlaştırılmış müebbet verebiliyor ve göreve devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ALTAN HAKKINDAKİ 3 KARARI
Anayasa Mahkemesi’nin kendisi ile ilgili kararına sözü getiren Altan, şöyle konuştu:
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, benimle ilgili 3 temel hak ve özgürlüklerimin, devlet tarafından ihlâl edildiğine karar verdi. AİHM de aynı şekilde benim hukuksuz bir şekilde tutuklandığımı, basın hürriyetimin katledildiğini ifade ediyor.
Benim mahkemem, Anayasa Mahkemesi kararını yok saydı ve beni çıkarmadılar. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa benim davamda oldu. Oysa Anayasa’nın 153’üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararı, bütün devlet kurumlarını bağlıyor.
Birinci Derece Mahkeme ve Bölge Mahkemesi, AYM’nin kararını yok sayarak bomboş bir dosyaya ağırlaştırılmış müebbet verebiliyor ve göreve devam ediyorlar. Bir iradenin nasıl çalıştığını biliyorum. Devletin içinde anayasal düzene karşı anti-hukuk bir yapı kurmaya çalışıyorlar.
“30 YILLIK HOCAYIM 30 BİN ÖĞRENCİ YETİŞTİRMİŞİM”
Ben, İstanbul Üniversitesi’nin 30 yıllık hocasıyım. 30 bin öğrenci yetiştirmişim. Hep, ortalarda olmadığı zamanda bile hukuk üzerinden hareket etmişim, hukuka güvenmişim ve buranın, çok ağır işlese de bir devlet olduğuna kanaat getirmişim; ama kendi davamda o devletin çok ortalarda olmadığını gördüm.