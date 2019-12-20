İşte Mehmet Altan'ın suçlandığı “F serisi” 1 dolar

SUÇLANDIĞI YIRTIK 1 DOLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ VE BULDU





Akademisyen, gazeteci ve yazar Mehmet Altan, “Bir gazete, “Gülen’in 1 doları Altan’ın evinde bulundu” diye yazdı. “F serisi” dedikleri, ABD Merkez Bankası’nın resmî rakamlarına göre 1 milyar F serisi var şu anda. ABD’de 10 gün kalırsanız, en az 25-30 tane bulursunuz.





Bu çok eski seyahatlerden kalan bir dolar. Üçte biri yırtık, bir şekilde tedavülden kalkmış; ama polis bunu, (yırtık kısmı elinin içinde kalacak şekilde) böyle tutuyor ve bunun videosunu, sanki evde 1 dolar varmış gibi yayınlıyorlar.



