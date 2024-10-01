İşte, Mehmet Bostan’ın dudak uçuklatan mal varlığı

‘TALİMATI YILDIRIM VERDİ’





MAL VARLIĞI ARTIŞINI KABUL ETTİ









Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in bu desteği Mehmet Bostan’a ne karşılığı verdiği bilinmezken Bostan’ın mal varlığına Gerçek Gündem ulaştı. Ulaştığımız bilgilere göre Bostan’ın Çanakkale Eceabat’ta 4,5 dönüm, Burhanlı’da 3,5 dönüm tarla, Çanakkale Ezine’de 51,5 dönüm zeytinlik, Dalyan’da bahçeli villa, Çengelköy’de 900 m2 büyüklüğünde dubleks dairesi bulunuyor. Bostan’ın eşi Şebnem Bostan’ın ise Çanakkale Eceabat’ta 30 dönüm tarla, Çanakkale Ezine’de 23,5 dönüm zeytinlik, Bodrum’da 14 dönüm arsası mevcut.