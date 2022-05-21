Samanyolu Haber /Politika / İşte MHP'li belediyenin 'İhale Reisi' /21 Mayıs 2022 12:15

İşte MHP'li belediyenin 'İhale Reisi'

MHP'li Kastamonu Belediyesi'nin düzenlediği 7,1 milyon TL'lik ihale yine yabancıya gitmedi... İhaleyi MHP'yle yakın Türkgün Gazetesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Varol'un şirketi kazandı.

SHABER3.COM

Müdür kadrosuna yapılan usulsüz atamalar ile sık sık Sayıştay denetimlerine takılan MHP’li Kastamonu Belediyesi’nde bir ihale vakası daha yaşandı. Düzenlenen organizasyon ihalesini, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ercan Varol’un şirketi aldı. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, sözleşme bedeli 7 milyon 145 bin TL olan ihalede, “Kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olarak” kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi kullanıldı. MHP’li Galip Vidinlioğlu’nun başkanlığını yaptığı Kastamonu Belediyesi 27 Nisan’da, “Türk Dünyası Günleri Kültür Sanat Etkinlikleri ve Sosyal Faaliyet Organizasyonları” ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için üç şirket doküman satın aldı.

REKABET BİLE OLMADI

Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönetiminde gerçekleştirilen ihaleye toplam iki şirket teklif verdi. İdare, bir teklifi geçersiz kılarak sayıyı teke düşürdü ve rekabeti ortadan kaldırdı. İhalede rakipsiz olan Fikri Alem Reklam Tasarım isimli şirket ile belediye arasında 6 Mayıs’ta 7 milyon 145 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

YABANCIYA GİTMİYOR

Kastamonu Belediyesi ile 7,1 milyon TL’lik anlaşma yapan Fikri Alem Reklam Tasarım’ın yönetimindeki isim ise dikkat çekti. Şirketin kurucusunun MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varol olduğu bildirildi.

Varol’un şirketinin aldığı kamu ihalelerinde MHP ağırlığı da dikkat çekerken şirket MHP’li belediyelerden aldığı 10 ihale ile kasasına toplam 9 milyon 326 bin TL koydu. Şirketin aldığı ihaleler ve idareler şöyle sıralandı:

• Kastamonu Belediyesi (MHP): Dört ihale, 7,9 milyon TL.
• Gölbaşı Belediyesi (MHP): Üç ihale 848 bin TL.
• Adana Büyükşehir Belediyesi (MHP dönemi): İki ihale 334 bin 500 TL.
• Mersin Büyükşehir Belediyesi (MHP dönemi): Bir ihale 212 bin 700 TL.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte MHP'li belediyenin 'İhale Reisi' Sonraki Haber >>

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Elektrikli scooter alev alev yandı

Elektrikli scooter alev alev yandı

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Karısı ölümünü çekti!

Karısı ölümünü çekti!

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:31