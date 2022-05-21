İşte MHP'li belediyenin 'İhale Reisi'

Müdür kadrosuna yapılan usulsüz atamalar ile sık sık Sayıştay denetimlerine takılan MHP’li Kastamonu Belediyesi’nde bir ihale vakası daha yaşandı. Düzenlenen organizasyon ihalesini, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ercan Varol’un şirketi aldı. BirGün'den Mustafa Bildircin'ingöre, sözleşme bedeli 7 milyon 145 bin TL olan ihalede, “Kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olarak” kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi kullanıldı. MHP’li Galip Vidinlioğlu’nun başkanlığını yaptığı Kastamonu Belediyesi 27 Nisan’da, “Türk Dünyası Günleri Kültür Sanat Etkinlikleri ve Sosyal Faaliyet Organizasyonları” ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için üç şirket doküman satın aldı.Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönetiminde gerçekleştirilen ihaleye toplam iki şirket teklif verdi. İdare, bir teklifi geçersiz kılarak sayıyı teke düşürdü ve rekabeti ortadan kaldırdı. İhalede rakipsiz olan Fikri Alem Reklam Tasarım isimli şirket ile belediye arasında 6 Mayıs’ta 7 milyon 145 bin TL’lik sözleşme imzalandı.Kastamonu Belediyesi ile 7,1 milyon TL’lik anlaşma yapan Fikri Alem Reklam Tasarım’ın yönetimindeki isim ise dikkat çekti. Şirketin kurucusunun MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varol olduğu bildirildi.Varol’un şirketinin aldığı kamu ihalelerinde MHP ağırlığı da dikkat çekerken şirket MHP’li belediyelerden aldığı 10 ihale ile kasasına toplam 9 milyon 326 bin TL koydu. Şirketin aldığı ihaleler ve idareler şöyle sıralandı:• Kastamonu Belediyesi (MHP): Dört ihale, 7,9 milyon TL.• Gölbaşı Belediyesi (MHP): Üç ihale 848 bin TL.• Adana Büyükşehir Belediyesi (MHP dönemi): İki ihale 334 bin 500 TL.• Mersin Büyükşehir Belediyesi (MHP dönemi): Bir ihale 212 bin 700 TL.