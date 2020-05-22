Samanyolu Haber /Politika / İşte MHP'nin bayramlaşmayacağı 4 parti /22 Mayıs 2020 23:26

İşte MHP'nin bayramlaşmayacağı 4 parti

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl online kanallar üzerinden yapılması planlanan bayramlaşmalar öncesinde MHP'nin 'kapısını' çalmayacağı 4 partinin belli olduğu belirtildi.

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Koronavirüs salgını siyasi partilerin bayramın ikinci günü yaptıkları bayramlaşma ziyaretlerinin formatını da değiştirdi. Partiler belirlenen saatlerde video konferans yöntemi ile bayramlaşacak. MHP; HDP, İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşmayacak.

Siyasi partiler arasında geleneksel olan bayramlaşma programları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl video konferans yöntemiyle yapılacak.

Partiler her zaman olduğu gibi bayramlaşma programları için heyetler oluşturdu. Bu heyetler belirlenen saatlerde video konferans için bilgisayar başında olacak.

MHP Genel Merkezi’nin programına göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında 3 kişilik heyet sırasıyla DSP, AKP, BBP, ANAP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP heyetleriyle video konferans ile bayramlaşacak. Görüşmeler 15’er dakika olacak. MHP’nin programına göre HDP, İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşma olmayacak.

CHP de DEVA ve Gelecek Partisi’nin de içinde yer aldığı 12 parti ile bayramlaşma için taslak programını hazırladı. Buna göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu başkanlığında bir heyet sırasıyla AKP, DSP, Vatan Partisi, HDP, İyi Parti, Demokrat Parti, BBP, DEVA Partisi, Saadet Patisi, ANAP, MHP ve Gelecek Partisi heyetleriyle video konferans yoluyla bayramlaşacak.
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