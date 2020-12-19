İşte MHP'nin katkısıyla Çin'in geliştirdiği yeni uçak gemisi

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Rusya Soğuk Savaş’ın ardından ekonomik kriz ile uğraşırken Boris Yeltsin hükümeti Parasızlıktan tamamlayamadığı uçak gemisi Varyag’ı Çin'e sattı. 1998 yılında gerçekleşen satıştan sonra geminin Çin'e gitmesinin önünde en büyük engel o dönem de Türkiye'ydi. Çünkü askeri amaçlı bir geminin boğazlardan geçmesi Montrö anlaşmasına aykırıydı. Hem de motoru bile olmayan devasa geminin boğazlardan geçmesi oldukça tehlikeliydi.

Türkiye, Çin'in isteiğini peş peşe 4 defa reddetti. Yıl 2001 yılına gelindiğinde Hükümette DSP- MHP ve ANAP'lı bir koalisyon var. Çinli yetkililer sonunda ‘yılda 2.5 milyon turist göndereceğiz’ diye , Bu gemiyi restoran, yüzen otel, eğlence merkezi yapacağız diyerek Türk hükümetini razı ettiler. Sonunda MHP'li Ulaştırma Bakanı kararı imzaladı ve Motoru olmayan 306 metrelik dev gemi, 1 Kasım 2001’da İstanbullular’ın ve uykuları kaçan yalı sahiplerinin şaşkın bakışları arasında İstanbul Boğazı’nı 5 saat 55 dakikada geçti.









Böylece Çin'in uçak gemisi macerası başlamış oldu. Günümüzde bir ülkenin uçak gemisine sahip olması, o ülkenin büyüklüğünü, prestijini ve askerî gücünü ortaya koyuyor. Ancak uçak gemisi inşa etmek çok zor ve son derece pahalı olduğundan Çin böyle bir operasyona imza atmıştı. Tabi ki şimdi iktidarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla





Varyag ne disko oldu, ne de Türkiye’ye 2.5 milyon turist geldi. Çin hükümeti tam 12 yıl çalışarak Varyag’ı modern bir savaş gemisine dönüştürdü. 2013 yılında Çin ordusuna teslim edilen geminin adı ‘Liaoning’ olarak değiştirildi.







Çin ardından Varyag’da elde ettiği deneyimle ikinci uçak gemisini inşa etti. 2013'te başlanan ikinci gemi Type 001A'nın (Shandong) 2019'da suya indirildi.

Başkan Xi Jinping tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sokulan yeni uçak gemisi 36 adet J-15 savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip. Yapımına 2013'te başlanan uçak gemisinin uzunluğu 315 ve genişliği 75 metre, ağırlığı 70 bin ton ve seyir hızı 31 knot. Şimdilerde deneme çalışmaları sona gelindi. ve Operasyonlara hazır hale getirilecek. Uzmanlar Çin'in 'Varyag' olmazsa yeni uçak gemisi projesini kolay kolay yapamayacağı görüşünde