İşte MİT'in yeni başkanı

Sözcü'de yer alan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra boşalan MİT Başkanlığı görevine İbrahim Kalın atandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır” denildi.



İBRAHİM KALIN KİMDİR?



İbrahim Kalın, Erzurum İspirli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı.



Yüksek lisans tahsilini İslâm düşüncesi ve felsefe alanında Malezya’da tamamladı. George Washington Üniversitesi'nde beşerî bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde akademik araştırmalar yaptı.



College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. 2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği’nin Fikir Ödülü’nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu.