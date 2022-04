İşte muhalefetin gündemindeki 'ittifak' senaryoları

Aritmetik avantajı en yüksek seçenek: Tek liste





BBC'den Ayşe Sayın'ıngöre, Parlamenter sistem mutabakatı açıklayan 6 muhalefet partisi, parlamento seçimlerinde daha fazla milletvekili çıkarabilecek senaryolar üzerinde çalışıyor.Aritmetik olarak daha fazla getirisi olan formüllerin, "siyasi karşılığının olmayabileceği" endişesi, muhalefeti, iki seçeneği buluşturabilecek formüllere yoğunlaştırmış durumda. Olası formüllerin, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın evsahipliğinde Pazar günü yapılacak 6'lı masa toplantısının ana gündem maddesi olması bekleniyor.Seçim işbirliği ve ittifak planlarını, yeni Seçim Yasası'na göre yapmaya hazırlanan 6 muhalefet partisinin bu konuda henüz ortaklaşmış bir çalışması yok.Ancak her parti kendi içinde, akademisyen, kamuoyu araştırmalarından destek alarak veya bizzat kendileri saha analizleri üzerinden seçenekli formüller üzerinde çalışıyor.Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde de bu yönde hazırlıklar olduğunu belirterek, halen 8 senaryo üzerinde çalışıldığını ve 6'lı masa toplantısına da önerilerini getirebileceklerini açıkladı.CHP kulislerinden yansıyan bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği 8 seçenekli senaryo Ankara Üniversitesi'nden bir akademisyen grubu tarafından hazırlandı.Parti kaynakları, bu yönde Kılıçdaroğlu'na birçok çalışma geldiğini, ancak esas verinin, partinin il il yaptıracağı saha analizleri ile ortaya çıkacağını belirterek, "Seçime nasıl bir sistemle gidileceğine, ittifakların nasıl şekilleneceğine parti tek başına karar vermeyecek, 6'lı masada, tarafların önerilerine göre netleşecek" görüşünü dile getiriyor.Kulislerde ittifak veya seçim işbirliği seçeneklerine ilişkin konuşulan formüller ile bunların "artı ve eksileri" ise şöyle sıralanıyor:Yeni seçim sistemi büyük partilere daha fazla milletvekili çıkarma olanağı sağladığı için bir partiden tek listeyle seçime gidilmesi aritmetik olarak "en avantajlı" sonuç verecek formül olarak görülüyor.CHP'de yapılan simülasyonlarda, 6'lı masada yer alan siyasi partilerin tek bir parti listesinden, örneğin CHP listesinden seçime girmesi, 43 milletvekili daha fazla çıkarması yolunu açıyor ve ittifak 300'e yakın milletvekili çıkarabiliyor.Bununla birlikte seçime ayrı girecek olan HDP'nin çıkaracağı milletvekilleriyle birlikte muhalefet parlamentoda çoğunluğu sağlıyor.Bu formül CHP içinde, "liste sancısı" yaratacak olmasına karşın, seçim kazanmak için en avantajlı formül olarak değerlendiriliyor ve "cumhurbaşkanı adayı çıkaracak parti olarak, milletvekili listeleri konusunda daha özverili olunabileceği" yorumu yapılıyor.Ancak sadece matematik hesabıyla "en avantajlı" görünen bu senaryonun açmazı olarak, siyasi olarak uygulamasının son derece zor ve tabanda karşılık bulmama olasılığı görülüyor.Başta İYİ Parti olmak üzere, ağırlıklı olarak sağ ve muhafazakar seçmen tabanına sahip siyasi partilerin liderlerinin, CHP çatısı altında seçime girmeye sıcak bakmayacağı ve parti tabanlarında da kabul görmeyeceği ifade ediliyor.Cumhurbaşkanı adayının CHP'li bir isim olacağı konusunda 6'lı masada neredeyse ortak bir görüşün oluştuğu ifade edilerek, CHP'nin bir başka siyasi partinin listesinden seçime girmesi de "uygulanamaz" bir formül olarak dile getiriliyor.CHP'nin böyle bir tercih yapması halinde, seçmenin ittifak dışı partilere yönelmesinin kaçınılmaz olacağı vurgulanıyor.Kulislerde en çok konuşulan formüllerin başında ise Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da gündeme getirdiği "ittifak içinde ittifak" geliyor.6'lı masada yer alan siyasi partilerin, 2018 seçimlerindeki gibi SP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve DP'nin Millet İttifakı'nın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmesi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.İkinci seçenek olarak da DP'nin İYİ Parti listesinden, muhafazakar tabana sahip DEVA ve Gelecek Partisi'nin, SP çatısı altında seçime girmesi formülü.2018 seçimlerinde Millet İttifakı'na avantaj sağlayan bu formülün, çok iyi saha analizleriyle ile uygulanabilir hale gelebileceği ifade ediliyor.Muhafazakar partilerin SP çatısı altında seçime girmesi halinde, muhafazakar seçmenin yoğun olduğu yerlerde, "eli CHP'ye oy vermeye gitmeyen" seçmenin tercihini olumlu yönde etkileyebileceği yorumu yapılıyor.Özellikle SP, bu formüle yakın duruyor. Ancak, ilk kez seçime girecek olan DEVA Partisi, kendi ad ve amblemiyle seçime girmek istediklerini her fırsatta vurguluyor. CHP ve İYİ Parti çatısı altında seçime girilmesi halinde oy bölünmesi daha az olacağı için, matematiksel olarak milletvekili çıkarma olasılığı daha yüksek.SP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı içinde tek listeyle seçime gitmesi halinde, muhafazakar seçmenden daha fazla karşılık bulabilecek olması "avantaj" olarak görülse de, milletvekili sayısı düşük olan seçim çevrelerinde baraj otomatik olarak yükseleceği için milletvekili çıkaramama riski de bulunuyor.Yeni Seçim Yasası'yla ittifak içindeki partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı d'hont sistemine, yani her partinin bir seçim çevresinden aldığı oy oranına göre hesaplanacağı için yüzde 7 olan ülke barajını geçmek için 6 parti muhalefet partisinin ittifak yapması yüksek olasılık olarak görülüyor.Ancak ittifak oylarının milletvekili sayısına bir etkisi olmaması nedeniyle, her siyasi partinin ayrı olarak seçime de girmesi olası.Özellikle DEVA Partisi bu seçeneğe sıcak bakıyor. Oy oranı düşük partilerin milletvekili çıkarabilmesi için, güçlü oldukları seçim çevrelerinde, diğer ittifak partilerinin desteğiyle en az bir milletvekili çıkarmasının sağlanması da bir seçenek olarak görülüyor.Ancak bunun için çok iyi saha analizi yapılması, her seçim çevresinin eğilimlerinin iyi tahmin edilmesi gerekiyor.CHP'de yapılan değerlendirmelerde, bu formülün uygulanması halinde, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısı umulandan çok daha düşük gelebilir. Hatta bazı siyasi partiler parlamentoya hiç milletvekili gönderemeyebilir.Gelecek ve DEVA Partisi'nde ise bu formülün iyi dizayn edilmesi halinde, her partinin güçlü olduğu yerlerden parlamentoya temsilci gönderebileceği ifade ediliyor.Hatta özellikle CHP'nin milletvekili çıkaramadığı muhafazakar seçmenin yoğun olduğu, başta İç Anadolu olmak üzere bazı bölgelerden, Millet İttifakı'nın daha fazla milletvekili çıkarabileceği yorumu yapılıyor.6'lı masada yer alan siyasi partilerin, Millet İttifakı dışında "üçüncü" yeni bir ittifakla seçime gitmesi veya her partinin ayrı ayrı seçime girmesi, en düşük olasılık olarak görülüyor.CHP ve İYİ Parti'nin ittifakı sürdürmekte kararlı olduğu, çok olağanüstü bir gelişme olmadıkça da ittifakla seçime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.DP ve SP'nin de Millet İttifakı'na karşı olmadığı biliniyor. 6'lı masada yer alan partilerin, CHP ve İYİ Parti'den ayrı olarak yeni bir ittifak kurmaları halinde, yüzde 7 barajını aşamama riski bulunuyor ve bu nedenle de çok önemli bir görüş ayrılığı olmadığı sürece partilerin bu yöntemi tercih etmeyeceği ifade ediliyor.6'lı masada yer alan muhalefet partileri yeni seçim sistemine göre olası senaryolar üzerinde çalışma yaparken, erken seçim ve AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın izleyeceği tutuma göre de alternatif seçenekleri değerlendiriyor.Sonbaharda bir erken seçime gidilmesi halinde, yeni seçim yasası uygulanmayacağı için, ittifak senaryolarının da buna göre şekilleneceğine dikkat çekiliyor.Böyle bir seçenekte, milletvekili dağılımı siyasi partilerin oylarına bölünerek hesaplanacağı için, isteyen partilerin kendi listesiyle seçime girmesi formülünün daha ağırlık kazanması olası görülüyor.MHP ve BBP'nin AKP çatısı altında tek listeyle seçime girmesi halinde formüllerin buna göre dizayn edileceği ifade ediliyor.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin AKP listelerinden seçime gireceği iddialarına, "Ağzıma bile almam. Bizim seçmen üç hilali görecek kardeşim" sözleriyle nokta koymasına karşın, muhalefet hala bu seçeneği olasılık dahilinde değerlendiriyor.Böyle bir durumda, Cumhur İttifakı'nın avantajlı olacağına dikkat çekilerek, bu durumda muhalefetin de "tek liste" seçeneğinin güçleneceği yorumu yapılıyor.Yeni seçim yasasının yürürlüğe girmesi nedeniyle, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın evsahipliğinde Pazar günü yapılacak 6'lı toplantıda da olası seçim senaryolarının gündeme gelmesi bekleniyor.Katılımcı partiler, buradan bir ittifak kararı çıkmayacağını, ittifak ve cumhurbaşkanlığı seçiminin, seçim takvimi açıklandığında gündeme geleceğini, ancak yeni seçim yasasına göre en fazla milletvekili çıkarmaya dönük formülleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacağı ifade ediliyor.