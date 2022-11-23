İşte Musk'ın Twitter'a dönmesine asla izin vermeyeceği tek kişi









ALEX JONES KİMDİR?

ELON MUSK: İLK ÇOCUĞUM KOLLARIMDA ÖLDÜ...





Bir dizi ortak yatırımcıyla birlikte Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, bu hafta sonu iki yıllık bir yasağın ardından Donald Trump'ı herkesin önünde platforma davet etti, ancak eski başkan henüz tweet atmadı ve gelecekte de böyle bir planı olmadığını söyledi. Hatta, kendi sosyal medya şirketi Truth Social ile anlaşması göz önüne alındığında, Trump'ın Twitter'ı kullanıp kullanamayacağı bile net değil.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra, başta Donald Trump olmak üzere daha önce yasaklı olan isimlerin yasağını kaldırmaya başladı. Ama görünüşe göre, yasağını asla kaldırmayacağı bir isim var.Elon Musk'a komplo teorisyeni Alex Jones'un Twitter'a geri dönmesine izin verip vermeyeceği soruldu.Musk, Alex Jones'un platforma geri dönmesine asla izin verilmeyeceğini belirten bir yanıt verdi.Jones'un platforma geri dönüşü ilgili soru, yazar Sam Harris ve Kim Dotcom'dan geldi. Dotcom, "Alex, Sandy Hook işini batırdı. Bunu kabul etti ve özür diledi. Ayrıca ‘komplo teorilerinin’ bir çoğu doğruydu. Biden ve Trump gibi seri yalancılara Twitter'da izin veriliyorsa, Alex Jones'a da izin verilmeli. Lütfen gerçek ifade özgürlüğü adına yeniden düşünün" dedi.Alex Jones, ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulu'nda çocukları hedef alan silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia etmesi nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm edilen Amerikalı internet ve radyo programcısı.Alex Jones, ilkokula düzenlenen saldırının düzmece olduğunu iddia eden sözleri nedeniyle 965 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Katliamda öldürülen sekiz çocuğun ailesi ve saldırıya müdahale eden bir FBI ajanı, Jones aleyhinde en az 550 milyon dolarlık tazminat talebiyle dava açmıştı. Sandy Hook katliamında 20'si çocuk 26 kişi hayatını kaybetmişti.Ve Musk, Jones'un platforma dönüşüne kesinlikle izin vermeyeceğini söylüyor ve kapıyı kapattı.Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İlk çocuğum kollarımda öldü. Son kalp atışlarını hissettim. Çocukların ölümlerini kişisel kazanç, siyaset veya şöhret için kullanan hiç kimseye acımıyorum” dedi.Musk, Twitter’ı emanet edeceği yeni bir lider arıyor; ama açıklamaları yine kafa karıştırıyorMusk, Twitter’ı emanet edeceği yeni bir lider arıyor; ama açıklamaları yine kafa karıştırıyorMusk'ın ilk çocuğu Nevada Alexander, 2002 yılında ilk eşi Justine Musk'tan dünyaya gelmişti. Nevada, genellikle SIDS kısaltmasıyla bilinen Ani Bebek Ölümü Sendromu nedeniyle 10 haftalıkken vefat etti. Elon ve Justine'in birlikte beş çocuğu daha var.Jones, 2012'de yirmi çocuk ve altı personelin öldürüldüğü Sandy Hook İlköğretim Okulu'ndaki kurbanların aileleri tarafından iftiradan dava edilmişti.Şirketi yönetmeye yardımcı olması için Musk tarafından getirilen bir risk sermayedarı olan Jason Calacanis de Jones'un yasaklanmasının gerekçesini kendi bakış açısından açıkladı.Calacanis gönderdiği tweet’te “Alex Jones tam bir şeytan ve [yasaklanması] herhangi bir platform için karar vermesi en kolay dava – en azından benim fikrim böyle (ve hepsi bu kadar millet!)," dedi.Calacanis, "Konuşma özgürlüğünün kurbanların acılarına karşı neredeyse her zaman kazandığı Birleşik Devletler'deki birden fazla yargı alanında yargılamalarda 1,4 milyar dolar ceza" diye devam etti.Jones'u yasaklama kararı, platformdaki sağ yönelimli etkileyiciler arasında pek iyi karşılanmadı. Bir Trump destekçisi ve YouTube ünlüsü olan Tim Pool, Musk'ın Jones'un Twitter'a geri dönmesine izin vermemesine kızmış görünüyordu. Pool, Musk'ın açıklamasına tepki olarak "Kişisel," diye tweet attı. “Üçüncü taraf açıklamalarının Twitter kurallarıyla ne ilgisi var? Ya nesnel kurallar vardır ya da milyarderlerin kaprislerine göre yaşıyoruz, ki bu kesinlikle böyle” diye devam etti.