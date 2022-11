İşte Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 10 bilimkurgu filmi

Oblivion

Tom Cruise ve Joseph Kosinski güçlerini Top Gun: Maverick'de birleştirmeden daha önce, Oblivion buradaydı. Oblivion, her zaman gözle görünenin ardında bir şeyler olduğunu kanıtlayan, eleştirmenler tarafından hafife alınan, kıyamet sonrası bir bilimkurgu filmi. Hikayesini anlatmak konusunda hırslı, ve görsel bir şölen olan Oblivion'u sinemalarda izleyememiş olabilirsiniz, fakat ona bir şans vermek için şimdiden daha iyi bir zaman olamaz.













Star Trek













The Platform

















































































































J.J. Abrams hakkında son zamanlarda limoni yorumlar mevcut, fakat bu filmde tam on ikiden vurmuştu. Bu Star Trek reboot'u, 2009'un en büyük patlamalarından birisiydi. Yönetmeninin Star Wars'ın Güç Uyanıyor filminin yönetmeni olmasını sağlayan film, aynı zamanda Chris Pine, yani Kaptan Kırk'un kariyerini uçuşa geçirdi. İyi seyirler!The Platform, tüyler ürpertici derecede ciddi bir konuya sahip olan bir İspanyol, korku / bilimkurgu karışımı. Filmin geçtiği ıslahevindeki mahkumlar, daha önce görülmemiş zalimlikte bir şekilde beslenmekte, katların ortasındaki, üstü tepeleme yemek dolu bir asansör yavaşça aşağı inerek sakinlerini besler, fakat insanların açgözlülüğü yine kendini gösterir. Bekleyeceğiniz üzere, kaos kendini gösterir.Amerika'nın siyah giyen adamlar efsanesinin filmleştirilmiş, ve önceki efsanesinden daha efsaneleşmiş hali. Will Smith ve Tommy Lee Jones'un görülmemiş kimyası, bu filmde kendini belli ediyor, ve gerek kuklalar, gerek ÇGİ uzaylılar, yerinde ciddi ve yerinde eğlenceli olan hikayesiyle size eğlenceli saatler vadediyor.Başrollerini Hilary Swank ve Rose Byrne'in paylaştığı Avusturalya yapımı bir korku-gerilim bilimkurgu filmi olan I Am Mother, Dünya'nın sözde sahipleri olan insanların yeniden çoğaltılması görevi verilmiş olan Mother'in (Anne), ve kendisinin göz bebeği olan Daughter'in (Kız) hikayesini anlatmakta. Gerilim dolu, tüyler ürpertici ve izlemesi çok keyifli.The Colony bilimkurgu hikayelerinde çok tanıdık bir kınayeyi tekrar betimliyor, zenginler yıllar sonra terk ettikleri Dünya'miza geri döndüklerinde, kendilerini avlamak için evrimleşmiş, tehditler ve tehlikeler ile karşılaşıyorlar. Bir şans vermenize değer.Son birkaç yılın ailecek en rahat izlenebilecek bilimkurgu animasyon filmlerinden birisi olan The Mitchells vs. The Machines, içindeki iletişimin kopuk da olsa birbirlerini her zaman seven aile bireylerini anlatmakta. İzlerken düşündüren bu aile filmi, yüzünüzü güldürecek ve kalbinizi ısıtacak.The Mist, Stephen King'in çok satanlar listesine giren kitabından uyarlama olan bir bilimkurgu - korku filmi. Fakat şimdiden haberiniz olsun, filmin sonuna geldiğinizde gerilimden nefesinizi tutmaktan kıpkırmızı kesileceksiniz.The Adam Project herkese hitap etmeyen bir film olmasına rağmen, ailecek patlamış mısırınızı alıp bolca eğlenebileceğiniz filmlerden bir tanesi. Ryan Reynolds, yine Hollywood'daki kültleşmiş oyunculuğunu konuşturuyor. Zamanda yolculuk yapıp 12 yasındaki kendisiyle geleceği kurtarmaya çalışma macerasını izlerken, kemerlerinizi bağlayın!The New Yorker'da yayınlanmış bir distopik kısa hikayeden temel bulan Spiderhead, mahkumlarının üstlerinde uyuşturucu ile deney yapılmasına izin veren bir hapishanede geçiyor.