Samanyolu Haber /Gündem / İşte o dehşet anları! Geminin köprüye çarpma anını kameraya kaydettiler /13 Kasım 2020 09:39

İşte o dehşet anları! Geminin köprüye çarpma anını kameraya kaydettiler

Filipinler'de etkili olan Vamco tayfununda büyük maddi hasar meydana geldi

Tayfun Filipinler'i vurdu

Filipinler'de etkili olan Vamco tayfununda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.Filipinler'de etkili olan Vamco tayfununda büyük maddi hasar meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde felaketin boyutu gözler önüne serildi . 

Başkent Manila bölgesindeki Marikina Nehri yükselince hem köprüler hem de çevredeki binalar ağır hasar gördü .  Yükselen nehirde çamurla birlikte sürüklenen bir geminin köprüye çarpma anının çevredekiler dehşet içinde seyrettiler  

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni tayfununda 16 kişi hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte o dehşet anları! Geminin köprüye çarpma anını... Sonraki Haber >>

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:58:24