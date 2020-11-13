İşte o dehşet anları! Geminin köprüye çarpma anını kameraya kaydettiler

Filipinler'de etkili olan Vamco tayfununda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.Filipinler'de etkili olan Vamco tayfununda büyük maddi hasar meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde felaketin boyutu gözler önüne serildi .





Başkent Manila bölgesindeki Marikina Nehri yükselince hem köprüler hem de çevredeki binalar ağır hasar gördü . Yükselen nehirde çamurla birlikte sürüklenen bir geminin köprüye çarpma anının çevredekiler dehşet içinde seyrettiler





Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni tayfununda 16 kişi hayatını kaybetmişti.