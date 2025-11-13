İşte o görüntüler: Özgür Özel gizli tanığın intihara kalkıştığını söyledi savcılık yalanladı



CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sultanbeyli mitinginde "Çınar" kod adlı gizli tanığın intihar girişiminde bulunduğu iddiasına dair video paylaştı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na 3 soru sordu. Emir, sosyal medya paylaşımında "Videoki kişi tanıyor musun? Gizli tanıklarınızdan biri mi? Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?" sorularını yöneltti.



Özel, gizli tanıklarla ilgili önemli iddialarda bulunmuş ve "Bu Çınar'la araları bozulmuş, bu Çınar'ın söylediği sözler, bu Çınar'a verilen vaatler, bu Çınar'ın attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu Çınar'ı 7'nci kata almamaya başlamışlar. Bu Çınar 6'ncı katta intihara kalkışmış. Çınar’ın aylar önce verdiği ifadeleri ondan almışlar ‘İlke’ diye yeni bir gizli tanığa söyletmişler" demişti.









CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de X hesabından söz konusu iddiayla ilişkili adliyede intihar girişimi videosu paylaştı. Emir, şöyle dedi:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular:



1- Videoki kişi tanıyor musun?



2- Gizli tanıklarınızdan biri mi?



3- Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?" CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de X hesabından söz konusu iddiayla ilişkili adliyede intihar girişimi videosu paylaştı. Emir, şöyle dedi:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular:1- Videoki kişi tanıyor musun?2- Gizli tanıklarınızdan biri mi?3- Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?"







BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında söz konusu kişinin Çınar ve İlke kod isimli kişilerden biri olmadığı, "yapılan açıklamaların dezenformasyon niteliğinde olduğu" ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu suç örgütüne ilişkin yürütülmekte olan soruşturmayla ilgili olarak;



12/11/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in partisinin düzenlediği bir miting sırasında “ soruşturmayla ilgili Çınar Kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaatler, sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod isimli adliyemizin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini” beyan ettiği, yine aynı tarihte partinin grup başkanvekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında Özgür Özel’in sarf ettiği sözlere ilişkin Adliyemiz içerisinde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığı anlaşılmıştır.



Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda;



Sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26.08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır."









ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A "DÖNÜM NOKTASI OLABİLECEK" BİR ÇAĞRI

İddianemede yer alan iddialara karşı yanıtları içeren internet sitesini de paylaştı. Özel, şöyle konuştu: "istanbuliddianamesi.com internet sitemizdir. Bu sitede atılan iftiralar ve cevapları vardır. Bu siteye girin yalanı gerçeği görün ve karşımızdakilerin ne kadar kötü niyetli, gözü dönmüş, korkak ve bizim ne kadar haklı olduğumuzu görün."





Bu savcının yazdığı, başsavcının savunduğu bu iddianameyi görünce kendisine şöyle söylüyorum: Allah senden razı olsun. Ben buraya çıkıp da bu iddianamenin siyasi bir iddianame olduğunu asla ve asla bu kadar güzel anlatamazdım. Diyorsun ya ‘Bunların amacı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı yapmak.’ Diyorsun ya ‘Bu sebepten dolayı bunların partisi kapanmalıdır.’ ‘Cumhuriyet Halk Partisi kapansın diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmelidir’ diyorsun ya. İşte sen kendi ağzınla bu davanın hukuki olmadığını, Ekrem Başkan’a ve diğer arkadaşlara söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını, amacın siyasi olduğunu, talimatın Recep Tayyip Erdoğan’dan geldiğini itiraf ediyorsun. Bu parti, Tayyip Bey’in kurduğu parti gibi bir apartmanın dubleks çatı katında, bir rezidansta kurulmuş, bir avukat bürosunda kurulmuş bir parti değildir. Bu parti, milli mücadelenin partisidir. Bu parti, savaş meydanlarında kurulmuştur. Bu partinin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin birleşmesiyle oluşmuş Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan, bu Cumhuriyet Halk Fırkası’nın mücadelesinden çok yılanlar oldu. Bizi sokmaya çalışan çok yılanlar da oldu. Bu mücadelede yılan oldu, yılmayan oldu. Gün geldi, Kenan Evren bu partiyi kapatmaya kalktı. Milletimizle birlikte yine açtık. 102 yıllık dev çınar ayakta duracaktır, düşmanların hepsi sefil olacaktır, beter olacaktır.

"

İMAMOĞLU: “MİLLETİN VİCDANINDA MAHKÛM OLMUŞ HİÇBİR İKTİDAR AYAKTA KALAMAZ”





“SULTANBEYLİ, BİZİM EŞİTLİKÇİ, ADİL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZIN TANIĞIDIR”





“AYLARCA MİLLETİ TURPLA, AHTAPOTLA OYALADILAR AMA HİÇ KİMSEYİ KANDIRAMADILAR”





“MİLLETİN VİCDANINDA MAHKÛM OLMUŞ HİÇBİR İKTİDAR AYAKTA KALAMAZ”

CHP'nin her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı halk buluşmalarının bu haftaki adresi Sultanbeyli oldu. Miting, "İBB İddianamesi"nin ardından ilk miting olması nedeniyle dikkat çekiyor. Öte yandan mitingde dün gece serbest bırakılan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de konuştu. Özer, "Yüreğimin yarısını içeride bıraktım ama diğer yarısıyla size Ekrem Başkan'ın selamını getirdim, belediye başkanlarımızın selamını getirdim" dedi. Özel, gizli tanıklarla ilgili önemli iddialarda bulundu. Özel, "Bu Çınar'la araları bozulmuş, bu Çınar'ın söylediği sözler, bu Çınar'a verilen vaatler, bu Çınar'ın attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu Çınar'ı 7'nci kata almamaya başlamışlar. Bu Çınar 6'ncı katta intihara kalkışmış. Çınar’ın aylar önce verdiği ifadeleri ondan almışlar ‘İlke’ diye yeni bir gizli tanığa söyletmişler" dedi.CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.CHP'nin her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı halk buluşmalarının bu haftaki adresi Sultanbeyli oldu.Yoğun bir kalabalık Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmasını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını bekliyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili mesajlar vererek başladı. Özel, "İlk kez bugün mitingimizde şarkılar çalmadı, çalmayacak. 20 pırıl pırıl askerimizi, canımızı kaybettik. Onun için bugün burada şarkı yok, neşe yok. Herkesi 1 dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum" dedi.Özel, gizli tanıklarla ilgili önemli iddialarda bulundu. Özel, "Bu Çınar'la araları bozulmuş, bu Çınar'ın söylediği sözler, bu Çınar'a verilen vaatler, bu Çınar'ın attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu Çınar'ı 7'nci kata almamaya başlamışlar. Bu Çınar 6'ncı katta intihara kalkışmış. Çınar’ın aylar önce verdiği ifadeleri ondan almışlar ‘İlke’ diye yeni bir gizli tanığa söyletmişler" dedi.Özel, iddianameyi yazanın Erdoğan ile görüşmeler yaptığını ifade ettiği açıklamasında şunları kaydetti:"Silivri'deki ve tüm cezaevlerindeki yiğitler, Sultanbeyli'nin bu sesini duyuyor, hücreleri bu sesle umut doluyor. Öyle bir adalet krizinin içindeyiz ki 19 Mart sivil darbesinden 237 gün sonra, neredeyse 8 ay sonra nihayet o iddianame yazıldı. Aylardır bekledik. Artık sabrımız kalmadı dedik. Yazın şu iddianameyi de hem iftiralarla hesaplaşalım hem kendimizi savunalım, hem de bu iddianamedeki haksızlıkları, yalanları yargılayalım dedik. Ekrem Başkan, bütün arkadaşlar, parti olarak biz, bütün aileler bekliyoruz ki cesaretiniz varsa yargılamaları canlı yayınlayın, millet haklıyı da görsün, iftiracıyı da görsün. Ben bunu söylediğimde Devlet Bahçeli de destek vermişti. Bunu bütün muhalefet partileri destekliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ses çıkmıyor çünkü onlar yaptıkları kumpası biliyorlar, bu davanın hukuki değil siyasi olduğunu, Ekrem Başkan'ın önünü kesmek için olduğunu, CHP'yi iktidardan uzaklaştırmak için olduğunu biliyorlar. Değilse sayın Erdoğan hodri meydan. Canlı yayın istiyoruz, milletin önünde hesap vermek istiyoruz. İstifaya davet ettiğiniz kişi güya soruşturma gizli, 'Bir ahtapot var, kolları bütün Türkiye'ye uzanıyor' dedi. O gün o bunu dediğinde karşısına gerçek ahtapotu çıkarıp gösterdik. Kollarını gösterdik. O gün bugün ahtapot demedi ama iddianamede daha ilk sayfada ahtapot yazıyor, 4 kez yazıyor. Buradan soruyorum, ya bu iddianameyi yazan her zaman söylendiği gibi haftada bir gidip yürütmenin başına bilgi veriyor, emirlerini alıyor, ya da bu ülkeyi yöneten kişi bu yargılamayı yapanlara doğrudan talimat veriyor. Hangisi olursa olsun o ahtapotun kolları değil ama bu milletin adalet arayan iki eli yakanızdadır, bunu bilesiniz.Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özel şöyle dedi: "Erdoğan'a dönüm noktası olabilecek bir çağrı yapıyorum. Eğer bu ailelerden özür dilersen, arkadaşlarımızdan özür dilersen, ‘bana da öyle söylediler ama kanıt olmadığını gördüm’, ‘bunların bir düzen olduğunu gördüm’, ‘beni de kandırdılar’, ‘bu milletten özür diliyorum’ dersen, ‘ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım’, ‘baharda diyorsan baharda karda kışta diyorsan karda kışta’ dersen; aday olursan senle yarışmaya, olamazsan seni emekli etmeye varız. Aileyle eşle çocukla uğraşmayacaksan -zaten niyetimiz yok, senle, aileyle çocukla uğraşmayacağız. Ak Parti’nin kara düzeninde suç işleyenler elbette hesap verecekler. Yol yakınken yarın Ekrem Başkan'dan, arkadaşlarımızdan ve ailelerinden özür dilemek suretiyle bu AK Toroslar çetesinin arkasından çekilin, yeni bir Türkiye'ye uyanalım. Bu çetenin arkasından çekilmez, bu çeteyle bir olup bizi iktidara getirmemek için iftiraya devam ederseniz bilin ki yılmayacağız. Bilin ki teslim olmayacağız, bilin ki susmayacağız. Bir santim bile eğilmeyeceğiz. Çünkü biz eğilirsek biliyoruz ki bu milleti susturacaksınız."Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:“Sevgili İstanbullar, kıymetli hemşerilerim; Sultanbeyli’nin değerli hanımefendileri, beyefendiler, sevgili gençler, canım çocuklar… Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum, dostlukla kucaklıyorum. Neredeyse 8 aydır sizlerle ayrıyız. Bu ayrılığın sebebi, bir avuç insanın koltuğunu kaybetme korkusudur. Vatandaşın derdini, çaresizliğini, umutsuzluğunu önemsemeyen bir avuç insan, oturdukları koltuktan kalkmamak için hukuku, demokrasiyi, milli iradeyi ayaklar altına alıyor. Artık ömrü tükenmiş, günleri sayılı bu iktidar, bir şahsın siyasi hırsları uğruna, devletin tüm imkanlarını kötüye kullanıyor. İcraatla, hizmetle vatandaşın gönlüne girerek değil, rakiplerini zorla saf dışı ederek seçim kazanmaya uğraşıyorlar. Baskıyla, zulümle ayakta kalmanın yolunu arıyorlar. Onlar için siyasetin tek amacı, ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak. Bunun için milletimizi kutuplaştırıyor, birliğimize, kardeşliğimize zarar veriyorlar.”“Bizim için ise siyaset, millete hizmet etmenin, birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirmenin aracıdır. Biz; bu şehrin, bu ülkenin her mahallesini, her sokağını aynı gözle görürüz. Bu ülkenin her bir ferdi, bizim için özeldir, değerlidir. İstanbul’u bu anlayış içerisinde yönettiğimiz için, girdiğimiz her seçimi, oylarımızı artırarak kazanıyoruz. Sultanbeyli, bizim eşitlikçi, adil yönetim anlayışımızın tanığıdır. İstanbul’un hangi bölgesine ne hizmet götürdük ne yatırım yaptıysak, aynısını Sultanbeyli’de de yaptık. ‘Bize oy verenlere metro yapacağız’ diyen AK Parti anlayışının tersine, başlatamadıkları Sultanbeyli metrosunu biz başlattık. Oy veren-vermeyen anlayışıyla hareket eden bu kötü aklın aksine, bizim için hizmet millete yapılır. İnşallah 7-8 ay içerisinde açılışı planlanacak Sultanbeyli metrosu ile Sultanbeyli’yi İstanbul’un her noktasına biz bağlayacağız. Sultanbeyli’nin alt yapısına milyarca liralık yatırım yaptık. Kavşak, su arıtma tesisi, fiber internet hattı projelerimizi hayata geçirdik. Depreme hazırlık için projeler geliştirip uyguladık. Kreşler, kent lokantaları, kütüphaneler, spor tesisleri açtık.”“Ne kadar çok çalıştığımızı, milletin parasını doğrudan millete verme anlayışıyla ne kadar çok iş yaptığımızı tüm İstanbul gibi, tüm Türkiye gibi, Sultanbeyli de gördü. Bizim projelerimizle yarışmak, milletin bize gösterdiği ilgi ve teveccühün üstüne çıkmak, o koltuk sevdalılarına zor geldi. Onun yerine iftira, tehdit, şantaj üzerinde yükselen, temelsiz davalarla bizi hedef aldılar. İspatsız, kanıtsız açtıkları davalar boşa düşer diye, adaylığımı önlemek, kendilerini garanti altına almak için benim 30 yıllık diplomamı iptal ettirdiler. Büyük bir algı operasyonuna girişip, aylarca milleti turpla, ahtapotla oyaladılar ama hiç kimseyi kandıramadılar. İsmimi terörle, casuslukla yan yana getirip, hayali senaryolar yazıyorlar, yine kimseyi kandıramıyorlar. Onları kurtaracak yalan, iftira kalmadı. Milletin önüne çıkacaklar ve yaptıklarının hesabını sandıkta ödeyecekler.”“Bizim hedefimiz, sadece milletimizi bu çürümüş iktidardan kurtarmak değil. Bizim davamız, ülkemizi hak ettiği adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşımak davasıdır. Türkiye İttifakı iş başına gelecek ve ülkemiz artık şu ya da bu şahsın, şu ya da bu partinin değil, milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yönetilecek. Devlet artık bir şahsın değil, milletin ortak aklıyla, milletin ortak değerleriyle hareket edecek. Türkiye; adaletin, eşitliğin, kardeşliğin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek, güçlenecek. Ben, milletimin içinde taşıdığı iyiliğe, adalet duygusuna yürekten güveniyorum. Milletin vicdanında mahkûm olmuş hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Millet büyüktür ve son sözü hep o söyler. İşte bu huzurla, bu güvenle, Silivri’deki hücremde, ülkemin gelecek güzel günleri için direniyorum, çalışıyorum. Siz de umudunuzu, direncinizi, cesaretinizi asla kaybetmeyin. Bilin ki, adalet er ya da geç yerini bulacak ve her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”" dedi.