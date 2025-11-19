Erdoğan Şam Büyükelçiliği’ne 13 yıl sonra Hakan Fidan'a yakın ismi atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlara göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi olarak atandı.









DİĞER ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, 13 yıl sonra ilk kez Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ne atama yapıldı, büyükelçi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz oldu. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’na ise Danıştay eski Başkanı Zerrin Güngör getirildi.Resmi Gazete’de bazı bakanlık ve kamu kurumlarıyla ilgili atama ve görevden alma kararları yayınlandı.Kararla, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’na da atamalar yapıldı. Danıştay eski Başkanı Zerrin Güngör, başkanlığa atanırken üyeliklerine de Hakan Çavuşoğlu, Ali Karakaya, Ahmet Karayiğit, Kenan İpek, Hasan Murat Mercan, Esengül Civelek, İbrahim Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. Muhammet Fatih Uşan ile Sabri Hafif getirildi.Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Osman İyişenyürek getirildi.Adalet Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğüne ise Yusuf Soner Çiftçioğlu’nun ataması yapıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yavuzkanat ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alındı.Kararla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ile Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan görevden alınırken, Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Derya Bulut, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Ahmet Dursun getirildi.Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya getirilirken Bakanlıkta açık bulunan Müfettişliğe ise Muzaffer Aydın atandı.Milli Savunma Bakanlığı’nda açık bulunan müfettişliklere ise yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcılarından Ahmet Bekir Arslanoğlu, Mehmet Veysel Ülkü, Muhammet Raşit Kilvan, Nuh Naci Uslu, Muhammet Emin Yılmaz, Muhammet Kuralay, Kaan Ömer Şenol, Ayhan Meşe, Serkan Ayverdi, Barış Öztaş ve Aşkın Kibar’ın ataması gerçekleştirildi.