Samanyolu Haber /Gündem / İşte o ürperten ses! /25 Ocak 2020 22:58

İşte o ürperten ses!

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ses kaydı ortaya çıktı. Yayımlanan kayıtta önce bir kırılmayı andıran dehşet verici bir gürültünün akabinde titreme sesi duyuluyor.

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yer altını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki deprem bölgede geniş bir alanda hissedildi. 

ABD'nin başşehri Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yer altındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı. 

Siteden yayımlanan kayıtta önce bir kırılmayı andıran dehşet verici bir gürültünün akabinde titreme sesi duyuluyor.
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