İşte ODTÜ mezuniyet törenine damga vuran pankartlar

Mezuniyet törenine rektör Verşan Kök katılmadı. Öğrencilerin yine renkli görüntüleri ve anlamlı mesajları hafızalara kazındı.
5 öğrenci, “Devrimde Kayyumsuz Mezuniyet” töreni girişinde ellerindeki pankartları ve öğrenci kimliklerini polise kontrol ettirmedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Rektörlük, 2 Eylül’de, mezun olan öğrencilere törene ilişkin bir ileti göndermiş, “Diploma töreni yapılması durumu çok boyutlu riskler taşımaktadır. Kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile tören düzenlenmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığı durumu kesinlik kazanmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.
Öğrenciler, ODTÜ'deki geleneği bozmayarak, Verşan Kök’ün ve yönetimin gelmediği mezuniyeti gerçekleştirdi.