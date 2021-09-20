İşte ODTÜ mezuniyet törenine damga vuran pankartlar

5 öğrenci, “Devrimde Kayyumsuz Mezuniyet” töreni girişinde ellerindeki pankartları ve öğrenci kimliklerini polise kontrol ettirmedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Öğrenciler, ODTÜ'deki geleneği bozmayarak, Verşan Kök’ün ve yönetimin gelmediği mezuniyeti gerçekleştirdi.









































ODTÜ Rektörlüğü'nün vakaların artmasını gerekçe göstererek yapmama kararı aldığı, her yıl gelenekselleşen ve birçok konuda birbirinden önemli mesajlar veren pankartlı mezuniyet töreni, bu yıl yine Devrim Stadyumu'nda gerçekleşti.Mezuniyet törenine rektör Verşan Kök katılmadı. Öğrencilerin yine renkli görüntüleri ve anlamlı mesajları hafızalara kazındı.Rektörlük, 2 Eylül’de, mezun olan öğrencilere törene ilişkin bir ileti göndermiş, “Diploma töreni yapılması durumu çok boyutlu riskler taşımaktadır. Kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile tören düzenlenmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığı durumu kesinlik kazanmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.