Samanyolu Haber /Gündem / İşte ODTÜ mezuniyet törenine damga vuran pankartlar /20 Eylül 2021 11:52

İşte ODTÜ mezuniyet törenine damga vuran pankartlar

ODTÜ’de Rektör Verşan Kök’ün katılmadığı mezuniyet törenine her sene olduğu gibi bu sene de pankartlar damga vurdu.

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ODTÜ Rektörlüğü'nün vakaların artmasını gerekçe göstererek yapmama kararı aldığı, her yıl gelenekselleşen ve birçok konuda birbirinden önemli mesajlar veren pankartlı mezuniyet töreni, bu yıl yine Devrim Stadyumu'nda gerçekleşti.

Mezuniyet törenine rektör Verşan Kök katılmadı. Öğrencilerin yine renkli görüntüleri ve anlamlı mesajları hafızalara kazındı.

5 öğrenci, “Devrimde Kayyumsuz Mezuniyet” töreni girişinde ellerindeki pankartları ve öğrenci kimliklerini polise kontrol ettirmedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rektörlük, 2 Eylül’de, mezun olan öğrencilere törene ilişkin bir ileti göndermiş, “Diploma töreni yapılması durumu çok boyutlu riskler taşımaktadır. Kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile tören düzenlenmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığı durumu kesinlik kazanmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

Öğrenciler, ODTÜ'deki geleneği bozmayarak, Verşan Kök’ün ve yönetimin gelmediği mezuniyeti gerçekleştirdi.










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