İşte okyanuslardaki kirliliğin en büyük kaynağı









Araştırmaya göre, bugüne kadar sanıldığı gibi okyanuslara akan nehirlerdeki plastikler değil; yollardaki araçların lastiklerinden kopan mikroplastikler, okyanuslardaki plastik atık birikintilerinin asıl sebebi.





Guardian'da yer alan habere göre araştırma, fren balatalarına ve taşıt lastiklerindeki aşınmaya odaklandı.





Buna göre 0.01 milimetreden daha küçük plastik parçalarından oluşan toplam 550 bin tonluk plastik, yolda aşınan taşıt lastiklerinden kopuyor ve bunun yarısı okyanuslara ulaşıyor.





80 bin tondan fazlası ise uzaklardaki buzlara ya da karla kaplı alanlarla ulaşıyor. Bu da, koyu renklerinden dolayı bu bölgelerdeki erimeyi hızlandırıyor.