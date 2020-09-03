İşte Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük iki rakibi

Metropoll Araştırma Şirketi, "Halkın gündemindeki konulardan seçilmiş ayın 5 rakamı” raporunu açıkladı.





Araştırmaya göre olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı en yüksek oy potansiyeline sahip iki isim olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öne çıktı.





Araştırmaya göre, İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'a karşı aday gösterilmeleri halinde yaklaşık %43-43,5 oranında destek topluyorlar.





Araştırmada 3. sıradaki isim olarak da %38,3 ile Meral Akşener görüldü.





Erdoğan'a karşı en az oy potansiyeline sahip aday ise %22,5 ile Abdullah Gül.













Araştırmadan çıkan diğer sonuçlar ise şu şekilde:





Araştırmada yöneltilen ''Sizce Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilir mi?'' sorusuna toplumun %55’i ''Kazanır'' dedi. Kazanamaz diyenlerin oranı da %39.1 olarak görüldü.





Raporda yapılan yorum şöyle:





''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye siyasetine damgasını halen vurmakta olduğunun bir önemli göstergesi, kendisinin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceğine dair algıdır. Bu algı seçime kadar böyle devam ederse, seçimde Erdoğan için çok önemli bir avantaj oluşturacaktır. Seçim kazanmanın en önemli şartlarından biri, kamuoyunda kazanabileceği algısını oluşturmaktır.''













Çoğunluk, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemesi gerektiğini düşünüyor





Araştırmada, toplumun büyük kesiminin İstanbul Sözleşmesi'ne olumlu baktığı görüldü. “Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeli midir?” sorusuna sözleşmeden haberdar olan seçmenlerin %67’si ''Hayır, çekilmemelidir'' cevabını verdi.













Ağustos 2020 itibariyle Türkiye’nin %63’ü, son 1 yıl içerisinde geçim şartlarının kötüleştiğini belirtti. Buna karşılık, refah düzeyinin iyileştiğini söyleyenler %9 seviyesinde kaldı.













Dolardaki yükselişten herkesin endişelenmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %75





Son olarak, ''Ülkemizdeki doların artışından sizce kimler endişelenmeli?'' sorusu yöneltilen seçmenlerin %75'i dolardaki artışın sadece döviz ile iş yapanları değil, tüm toplumu kaygılandırması gerektiğini söyledi. ''Dolarla maaş alanlar/Dolarla iş yapanlar endişelenmeli'' diyenlerin oranı ise %21.3'te kaldı.







