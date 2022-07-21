İşte ömrü uzatacak 7 alışkanlık

ABD’nin önde gelen kurumlarından Houston’daki Teksas Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, birçok hastalığa yakalanma riskini yarı yarıya azaltan ve genetik hastalıkların bile önüne geçebilecek rahatsızlıkları düşüren “sağlıklı alışkanlıkları” kamuoyu ile paylaştı.





ABD’li bilim insanları ABD’de yaşayan orta yaşlı 11.500 kişiyi yaklaşık 30 yıl boyunca inceledi. Bu kişilerin yaşam tarzlarının kalp krizi riskini ne kadar etkilediğini mercek altına alan uzmanlar 7 farklı alışkanlığın önemine dikkat çekti.





Bilim insanları tarafından tespit edilen bu 7 alışkanlık hakkında Amerikan Kalp Derneği, “Yaşamın Basit 7’lisi” adını verdi. Bu alışkanlıkları ve egzersizleri düzenli olarak yapan kişilerin genetik riskleri de bertaraf edebileceği kaydedildi.





İŞTE ÖMRÜ UZATACAK 7 ALIŞKANLIK:





– İyi bir beslenme düzeni

– Düzenli egzersiz

– Sigara içmemek

– Kilo vermek

– Tansiyonu normal seviyesinde tutmak

– Kolesterolü dengelemek

– Kan şekerini düşürmek





Listedeki 7 maddeden tansiyonu normal seviyede tutmanın, kolesterolü dengelemenin ve kan şekerini düşürmenin sağlıklı bir hayat için kritik önemi olduğunu belirten uzmanların araştırması Journal of the American Heart Association tarafından incelendi. Yaşları 45 ile 64 arasında değişen katılımcıların yer aldığı araştırmada bu 7 alışkanlığa sahip olanların kalp krizi ve benzeri rahatsızlık yaşama riski yüzde 30 ile yüzde 43 azaldı.