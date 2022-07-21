Samanyolu Haber /Gündem / İşte ömrü uzatacak 7 alışkanlık /21 Temmuz 2022 12:57

İşte ömrü uzatacak 7 alışkanlık

ABD'de bilim insanları, kalp krizi riski başta olmak üzere birçok hastalık ve sağlık sorunu riskini yarı yarıya indirmenin formülünü bir araştırma ile gözler önüne serdi.

SHABER3.COM

ABD’nin önde gelen kurumlarından Houston’daki Teksas Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, birçok hastalığa yakalanma riskini yarı yarıya azaltan ve genetik hastalıkların bile önüne geçebilecek rahatsızlıkları düşüren “sağlıklı alışkanlıkları” kamuoyu ile paylaştı.

ABD’li bilim insanları ABD’de yaşayan orta yaşlı 11.500 kişiyi yaklaşık 30 yıl boyunca inceledi. Bu kişilerin yaşam tarzlarının kalp krizi riskini ne kadar etkilediğini mercek altına alan uzmanlar 7 farklı alışkanlığın önemine dikkat çekti.

Bilim insanları tarafından tespit edilen bu 7 alışkanlık hakkında Amerikan Kalp Derneği, “Yaşamın Basit 7’lisi” adını verdi. Bu alışkanlıkları ve egzersizleri düzenli olarak yapan kişilerin genetik riskleri de bertaraf edebileceği kaydedildi.

İŞTE ÖMRÜ UZATACAK 7 ALIŞKANLIK:

– İyi bir beslenme düzeni
– Düzenli egzersiz
– Sigara içmemek
– Kilo vermek
– Tansiyonu normal seviyesinde tutmak
– Kolesterolü dengelemek
– Kan şekerini düşürmek

Listedeki 7 maddeden tansiyonu normal seviyede tutmanın, kolesterolü dengelemenin ve kan şekerini düşürmenin sağlıklı bir hayat için kritik önemi olduğunu belirten uzmanların araştırması Journal of the American Heart Association tarafından incelendi. Yaşları 45 ile 64 arasında değişen katılımcıların yer aldığı araştırmada bu 7 alışkanlığa sahip olanların kalp krizi ve benzeri rahatsızlık yaşama riski yüzde 30 ile yüzde 43 azaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte ömrü uzatacak 7 alışkanlık Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:28:29