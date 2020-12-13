İşte omurgalı siyasetçi örneği!

“Metro Mersin’e lazım mı değil mi konusunda çok farklı görüşler var. CHP’nin Büyükşehir adaylarından birisi de metroya karşı çıkıyor. İddia ediyorum Büyükşehir Belediyesi bürokratları arasında ve diğer belediye başkanları arasında gizli bir anket yapılsa insanların metroya ihtiyaç olmadığını söyleyeceklerini biliyorum. Metro en güvenli, en konforlu ulaşım aracıdır. Metroya karşı olmak aptallıktır. Bu uçağa binmemek, gemiye binmemek gibi bir şeydir. Ben metroya nasıl karşı olabilirim."

Gültak, 2019 yılında projeyi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım programına aldığını öğrenince 3 gün sonra bu kez "Metroya karşı olmak aptallıktır. Ben metroya nasıl karşı olabilirim" diyerek açıklama yaptı.

Mersin'in Akdeniz ilçe Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Gültak, belediye meclis toplantısında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, "Ben metronun doğru bir proje olduğuna inanmıyorum. Bizim grup da inanmıyor" diyerek AKP'lilerin metroya karşı olduğunu söyledi.

“METROYA KARŞI DEĞİLİZ, VERİLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ”





Mersin metro projesi yapılırken çeşitli üniversitelerden uzmanların görüşlerinin alınması, kapsamlı bir etüt çalışması yapılması gerektiğini kaydeden Gültak, şunları söyledi:





“Benim derdim şu: Bu konuda yeteri kadar etüt yapıldı mı? Ben bu konuda cahilim siz bilgidar mısınız? Cahil derken bilgilendirilmiyor anlamında söylüyorum. 1 milyon insan nereden nereye gidiyor? Kaç tanesi otobüse biniyor, kaç tanesi bisikletle gidiyor, kaç tanesi özel araca biniyor. Bununla ilgili similasyon yapıldı mı? Ben bunun derdindeyim yoksa niye metroya karşı olayım. Vahap Bey’e katılıyorum, metroya karşı çıkmaz vizyonsuzluktur ama bu işin altyapısı yapıldı mı?





Kaç yolcu taşıyacak? Rantabl mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ve burada uzmanları, hocaları görmek istiyorum. Metronun kilometresi 60-70 milyondan aşağı çıkmıyor. Buradaki ne kadara çıkacak daha öğrenemedik. Bu işi biz kaç yılda ödeyeceğiz. Bakın yanımızda Adana var. 20 yılda yaptı, 20 yıl da ödeyecek. Biz neyden korkuyoruz?





Şehrimizin gelecek 35 yılının, 40 yılının sıkıntıya sokulmasından, çocuklarımızın geleceğinin ipotek altına alınmasından endişe ediyoruz. Metroya karşı değiliz ama verileri de görmek istiyoruz. Hazine desteği istesin Büyükşehir Belediyesi. Bakalım destek verecek mi hazine. Ne isteyecek biliyor musunuz? Getirin bakalım etüt raporlarını diyecek. Bakacak bu rantabl değil ödeme sıkıntısı var ve buna kefil olmam diyecek. Bizim derdimiz bu.”





Ben iş birliği yapılması taraftarıyım. Kısır çekişmelerden fayda çıkmaz. İki kurumun beraber yürümesi gerektiğine inanan bir belediye başkanıyım. Ki ilk borçlanma teklifinde de inisiyatifimi koydum."