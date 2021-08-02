Samanyolu Haber /Gündem / İşte ormanları yakan 'yeni' kanun değişikliği /02 Ağustos 2021 10:30

İşte ormanları yakan 'yeni' kanun değişikliği

Orman arazileri ‘kamu yararı’ kapsamında yapılaşmaya açıldı. Bu düzenlemeden 10 gün sonra sahil şeridindeki yangınlar yürek yaktı. Kanun bir gecede değişti orman yangınları başladı

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Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının TBMM tatile girmeden hemen önce 18 Temmuz günü çıkan bir yasadan sonra başlaması “Bu ne tesadüf'” dedirtti. 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapan yasa, tam da orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz 2021'de Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Kanunun 1'inci maddesi “d” fıkrasına göre “Kültür ve Turizm gelişme bölgeleri dışında kalsa bile” orman arazileri “kamu yararı” kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek. 

Yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilecek bu alanlardaki devlet taşınmazları da turizm kapsamına alınabilecek. Bu durumda Tarım ve Orman Bakanlığı tasarrufundaki kıyı, göl, dağ gibi doğal alanların yanı sıra otel ya da turizm tesisi kurmaya uygun olan ve diğer bakanlıların tasarrufunda bulunan alanların da Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufuna devri mümkün olabilecek. 

Kanunun 6. maddesine göre de Millî Parklar içinde konaklama tesisi kurma yetkisi de Kültür ve Turizm Bakanlığına veriliyor. Mera, otlak, yayla gibi alanların da turizm tesisine dönüştürülmesine olanak tanınıyor. 

Yat limanı, marina gibi tesislerin ruhsatlandırma yetkileri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devrediliyor.

İşte o kanun metni.



“ORMANLARA DOKUNAMAYACAKSINIZ”

Kanuna göre Turizm Gelişim bölgelerindeki yatırımlar için artık “Çevresel Etki Değerlendirmesi” aranmayacak. Ruhsatlandırma işlemlerinde “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı” ve “Akreditasyon Kurumu” söz sahibi olacak. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu düzenlemeye sert tepki gösterdi. “Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler” dedi. 

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise CHP liderini konuyu çarpıtmakla suçladı. Ersoy “Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanunla üç bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir” dedi.
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