İşte Orta Doğu'ya barış vaat eden ve daha önce hiç görülmemiş harita

Ehud Olmert'in iki devletli çözüm haritası, İsrail ve Filistin devletlerini yan yana gösteriyor. Haritada, İsrail'in ilhak etmeyi teklif ettiği, Batı Şeria'nın %4,9'luk kısmını oluşturan bölge ayrıntılarıyla görülüyor. Bu bölgede, tıpkı 1990'lı yılların sonlarındaki teklifler gibi büyük Yahudi yerleşimleri bulunuyor. Eski Başbakan, İsrail'in karşılığında Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin kenarlarındaki eşit miktarda İsrail toprağını vereceğini söylüyor. İki Filistin bölgesi de bir tünel ya da otobanla birbirine bağlanıyor.









İki devletli çözümdü. Uygulanmış olsaydı, İsrail altındaki Batı Şeria'nın %94'ünden fazlasında bir Filistin devleti yaratacaktı. Olmert'in çizdiği haritanın neredeyse mistik bir statüsü var. Yıllar boyunca çeşitli versiyonları görüldü ama asla medyaya açıklanmadı. Şimdiye dek.Toplantının sonunda Olmert, Filistin lideri imza atmadığı sürece haritanın bir kopyasını vermeyi reddetti. Abbas da reddetti ve tam anlamıyla ne teklif edildiğini anlayabilmek için haritayı uzmanlarına göstermesi gerektiğini söyledi. Olmert, ertesi gün harita uzmanlarıyla toplanma konusunda uzlaştıklarını anlattı. Ancak toplantı hiç gerçekleşmedi. Abbas'ın özel kalemi Refik Hüseyni, Kudüs'ten o gece ayrıldıklarındaki atmosferi hatırlıyor ve "Tabii ki güldük" diyor. Filistin lideri planın doğmadan ölmüş olduğuna inanıyordu.Gazze'deki durum da meseleyi karmaşıklaştırıyordu. Hamas denetimindeki bölgeden aylar süren roket saldırılarından sonra, Olmert büyük bir saldırı emri vermişti. Aralık ayındaki Dökme Kurşun Operasyonu, üç hafta sürecek yoğun çatışmaları tetiklemişti. Ancak Olmert, Abbas'ın anlaşmayı imzalamasının "çok akıllıca" olacağını söylüyor. Gelecekte bir İsrail Başbakanı anlaşmayı iptal etmeye çalıştığında "fiyaskonun İsrail'in suçu olduğunu söyleyebilecekti."Olmert'in planı aynı zamanda, zorlu bir mesele olan Kudüs için de bir çözüm öneriyordu. İki taraf da, kentin bazı bölümlerini başkentleri olarak görebiliyor ve aralarında dini merkezlerin de yer aldığı Eski Şehir ve etrafı da İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, Ürdün ve ABD'den oluşan bir kayyumlar komitesine devrediliyordu. Haritanın Yahudi yerleşimlerine etkisi ise büyük olacaktı. Uygulanmış olsaydı, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde yayılmış onlarca topluluk tahliye edilecekti.Şubat ayında İsrail seçimleri yapıldı ve Likud'un lideri, Filistin devletine yüksek sesle karşı çıkan Binyamin Netanyahu Başbakan oldu. Olmert'in planı ve haritası görünürde yoktu. Eski başbakan hala Abbas'ın yanıtını beklediğini söylüyor, ancak planı İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirmek için kaçırılmış uzun fırsatlar listesine eklendi. 1973'te eski İsrailli diplomat Abba Eban "Filistinlilerin fırsat kaçırmakta hiçbir fırsatı kaçırmadığını" söylemişti. Bu, İsrailli yetkililerin o zamandan bu yana sık sık tekrarladıkları bir ifade oldu. Ancak dünya bunda daha karmaşık, özellikle de iki taraf 1993'te tarihi Oslo Anlaşmalarını imzaladıktan beri.