Samanyolu Haber /Politika / İşte Özdağ'ın partisinin kurucu üyeleri /14 Temmuz 2021 22:36

İşte Özdağ'ın partisinin kurucu üyeleri

İYİ Parti'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra yeni parti kurma çalışmalarına başlayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "Ayyıldız Hareketi" olarak başlattığı ve partileşme aşamasına gelen oluşumun kurucu üyeleri belli oldu.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Ümit Özdağ, partisinin 8 kurucu ismini ve programını bir basın toplantısıyla duyurdu.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Ayyıldız Hareketi" olarak 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını söylemişti.

İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, partisinin 8 kurucu ismini açıkladı.

Söz konusu isimler Doç. Dr. Tuğrul Kıhtır, Doç.Dr.Esra Özsüer, Avukat Sevdagül Tuncer,  Avukat Ayla Ülük, Avukat Burak Mengü, Salim Kabasakal, İlkim Yüksel ve Doç.Dr.Kahraman Berk olarak açıklandı.

"Devlet krizi yaşıyoruz çünkü devlet her türlü kurumsal işlevini yitirmiş, tek kişinin yönettiği, bir aşiret devleti yapısına dönüşmüştür" diyen Özdağ, partisinin programına ilişkin bilgiler verdi.
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