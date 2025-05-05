İşte Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun ifadesi!

Özgür Özel’in orada olacağından haberi olmadığını iddia eden Selçuk Tengioğlu, herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin olmadığını söylerken kimseden talimat almadığı yönünde ifade verdi.





Selçuk Tengioğlu saldırı karşılığında para aldığı yönünde iddialara ise, “Hayır kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım. Ne de talimat aldım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim bankada yaklaşık 380.000 TL civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır” yanıtını verdi. Öte yandan Selçuk Tengioğlu, devletten yaşlılık aylığı aldığını ifadesinde belirtti.









"SAĞLIĞIM YERİNDE"

CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırı siyasetin gündeminden düşmüyor. Saldırganın cenaze töreni boyunca alanda olduğu ve Özgür Özel'in çevresinde görüntülendiği anlar da gün içerisinden ortaya çıkmıştı.Saldırgan Selçuk Tengioğlu olayın hemen ardından gözaltına alındı. Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.Ekol TV'nin haberine göre, Tengioğlu'nun ifadesinde şunları söyledi:Tengioğlu, “Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde CHP Özgür Özel’i gördüm. Özgür Özel’in cumhurbaşkanına, savcılara askerlere, polislere tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel’in yüzüne bir tokat vurdum. Tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım” savunmasında bulundu.2004 yılında iki çocuğunu öldüren, bir çocuğunu yaralayan Selçuk Tengioğlu, eşinin kendisini aldattığı şüphesi nedeniyle cinnet geçirdiğini ve çocuklarını öldürmek istediğini savunarak dehşete düşürdü. Tengioğlu’nun diğer bir çocuğu ise camdan atlayarak öldürülmekten kurtulmuştu.Selçuk Tengioğlu, alkol ve uyuşturucu kullanmadığını ifadesinde beyan ederken ruh sağlığının yerinde olduğunu, psikolojik tedavi görmediğini söyledi. Tengioğlu, "Benim Allah’a şükür herhangi bir sağlık sorunum yoktur, psikolojik destek almadım ve tedavi görmedim, ilaçta kullanmadım. Herhangi bir raporum da yoktur" ifadelerini kullandı.