Samanyolu Haber /Gündem / İşte Parti devleti: Vali, AKP teşkilat toplantısına başkanlık etti /08 Mayıs 2020 10:17

İşte Parti devleti: Vali, AKP teşkilat toplantısına başkanlık etti

Görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı yerine kayyım olarak atanan Vali, AKP’nin teşkilat toplantısına başkanlık etti

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Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanının yerine kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AKP teşkilatlarının video konferans ile gerçekleştirdiği toplantıya başkanlık etti. Toplantı belediyenin resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Toplantı büyükşehir belediyesinin resmi Twitter hesabından duyurulurken, "Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak ve İlçe Başkanlarının da katılımıyla düzenlenen video konferans görüşmesine başkanlık etti" ifadelerine yer verildi.



Telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmeyi Vali Güzeloğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer Serdar Budak’la birlikte yönetti. Vali Güzeloğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, AK Parti Diyarbakır ilçe başkanları ve belediye başkanları ile birlikte Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı da katıldı.Toplantıya ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen HDP’li Zeyyat Ceylan yerine atanan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı. Toplantının içeriği ile ilgili bilgi verilmedi.
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