İşte Putin'in göz kamaştıran serveti

Karadeniz kıyısına yapılan lüks konutun Putin’in olduğu iddia edildi.



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 5’inci haftaya girilirken Rus lider Vladimir Putin’in lükse olan merakının detaylarını İngiliz medyası ortaya çıkardı. İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, Putin’in lüks merakının uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, “Kremlin Rusya Devlet Başkanı’nı halkın adamı olarak lanse ediyor fakat açlık sınırının altında yaşayan 16 milyondan biri değil” yorumunu yaptı.Geçen haftalarda Ukrayna’yı işgal süreci devam ederken Moskova’daki Luzhniki Stadyumu’nda düzenlenen mitingde İtalyan tasarımı ceketler giyen Putin’in milliyetçi açıklamalar yaptığına dikkat çeken The Timesolduğunu hatırlattı.Putin’in lükse olan merakının muhalefet tarafından da sık sık dile getirildiğini aktaran The Times, 2015’de Kızıl Meydan’da vurularak öldürülen muhalif Boris Nemtsov’un Putin’in villaları, çok sayıda jeti, lüks saatleri ve bir filo dolusu pahalı otomobili olduğunu söylemişti. 2000’de göreve geldiğinden beri Rusya’nın farklı bölgelerinde en az 20 lüks evi olduğu belirtilirken Ilyushin II-96 tipi resmi jetinde ise özel spor salonu ve 65 bin dolarlık altın kaplama tuvaletler olduğu iddia edilmişti.Nemtsov’un o dönemde “Bu paralar vergi mükelleflerinden çıktığı için umrunda değil” yorumunu yaparken 2018 yılında Rus muhalif Alexei Navalni de, şu an hapiste olan Navalni, “Platin kasalı A Lange & Söhne marka saat kullanıyor. Muhtemelen gelecek 6 yılın avansını istedi ve hepsiyle saat satın aldı” yorumunu yapmıştı.Resmi verilere göre Putin devlet başkanlığı görevinden yılda 121 bin dolar kazanıyor. Geçen yıl Rus muhalif Navalni, Karadeniz kıyısında Putin’e özel lüks ve korumalı devasa bir villa yapıldığını da ortaya çıkarmıştı. Altın kaplama tuvalet fırçası ve tuvalet kağıdı tutacağının olduğu iddia edilirken, Putin ise bu iddiaları yalanlamıştı.Forbes dergisi de Putin’in serveti hakkında, “Dünyanın en karmaşık servet kaynağı” yorumunu yapmıştı.