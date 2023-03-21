Samanyolu Haber /Gündem / İşte Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmenin ipuçları /21 Mart 2023 20:48

İşte Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmenin ipuçları

Ramazanufku.com ve Hikmet.net, Ramazan ayımızı nasıl en güzel şekilde değerlendirebileceğimize dair iki farklı çalışmaya imza attı.

SHABER3.COM

Hiç dinmeyen bir neş’e, hiç bitmeyen bir zevk, hiç eksilmeyen bir aşkla, tütüp giden bir ay varsa o da Ramazandır. Bir sene içinde geçen bütün nazlı mevsimlerin, ayların özünü, ruhunu, gerçek manâsını ve onlardan süzülmüş, toplanmış usareleri en tatlı bir şive ile sunan Ramazan günleri, Ramazan geceleri; her lahza, gönülleri ayrı bir haz ve ayrı bir tatlılıkla sarar, şefkatle onları kucaklar, muhabbetle okşar ve yaşama zevkiyle coşturur.

İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirmek için Ramazan ve oruçla alakalı yazılan makaleler tekrar okunabilir. Özellikle “Ramazan Risalesi”, üzerinde dikkatle durularak ve müzakere edilerek okunmalıdır. Fakat, siz sorduğunuz için ben de aklıma ilk gelen birkaç hususu tekrar edeyim... YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

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