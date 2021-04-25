İşte Rusya'nın üzerinde çalıştığı liste

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın içerisinde ABD'nin de olduğu hasım ülkeler listesi üzerinde çalışma yapıldığını duyurdu..

Sputnik'te yer alan habere göre, Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, Moskova'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmaları yasaklanacak hasım ülkelerin listesini hazırlamaya başladığını söyledi.

Zaharova, "Bildiğiniz üzere önceki gün, Rusya Devlet Başkanı kararnamesi yayınlandı. Bu kararname, hasım ilan edilen ülkelerin kendi diplomatik ve konsolosluk misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmalarını yasaklayan mevcut federal yasaların uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlemi içeriyor. Peki kim bu hasım ülkeler? Şu anda liste hazırlanıyor. Tüm bu sürecin ABD'nin hasmane eylemler dalgasıyla başladığını biliyoruz. Anlaşıldığı üzere listede ABD de var" dedi.





"BATI'NIN SALDIRGAN TUTUMUNA KARŞI BİR MİSİLLEME"





Kararnamenin Batı'nın saldırgan tutumuna karşı bir misilleme olduğunu kaydeden Zaharova, "Dış politikamızın barış yanlısı olduğunun her zaman altını çizdik. Ülke yönetimimizin birçok konuşmasında, mülakatında ve açıklamasında bu yaklaşım net olarak tanımlandı ve dile getirildi. Ancak hasmane ve düşmanca olduğunu kabul ettiğimiz hiçbir eylemin hiçbir zaman yanıtsız kalmayacağının da her zaman altını çizdik. Bu yanıtlar farklı şekilde tezahür ediyor. Şu anda hazırlanan önlem paketi de hiç şüphesiz bir misilleme" diye konuştu.





Hem bu kararnamenin hem de hazırlanan listenin Batı tarafından 'Rusya'nın saldırganlık eylemleri' olarak tanımlanacağından emin olduklarını söyleyen Zaharova, "Bunlar ülkemizin saldırganlık eylemleri değil, bu bir yanıt. Bu, ülkemizin, devletimizin rahat vermediğimiz ülkelerin düşmanca ve hasmane eylemlerinden korunmasıdır" ifadelerini kullandı.





Cuma akşamı Putin'in, yabancı ülkelerin hasmane eylemlerine karşı alınacak misilleme önlemlere ilişkin kararı imzaladığı duyurulmuştu.