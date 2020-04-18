Samanyolu Haber /Gündem / İşte salgında en çok servet kaybeden kişi /18 Nisan 2020 14:16

İşte salgında en çok servet kaybeden kişi

Corona virüsü salgınıyla servetini en çok artıran kişi Amazon'un patronu Jeff Bezos olurken, en çok servet kaybı yaşayan kişi Fransız Bernault Arnault oldu. Yıl başından bu yana Bezos'un serveti 28,7 milyar dolar artarken, lüks devi Louis Vuitton markasının sahibi Arnault'nun serveti 26,4 milyar dolar eridi

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Corona virüsü salgını nedeniyle küresel piyasalarda büyük dalgalanmalar yaşanırken, dünyanın en zengin kişilerinin servet değerlerinde de sert değişimler gözleniyor.

Salgının küresel ekonomiyi durma noktasına getirmesiyle birçok zenginin servet değerleri hızla düşerken, son dönemde hükümetlerin ve merkez bankalarının devasa teşvik adımlarıyla değerlerde artış gözlendi.

EN ÇOK BEZOS KAZANDI

Bloomberg’ün Milyarderler Endeksi verilerine göre, e-ticaret ve bilişim devi Amazon’un patronu ABD’li Jeff Bezos’un serveti yıl başından bu yana 28,7 milyar dolar artarak 144 milyar dolar gibi inanılmaz bir düzeye erişti.

Son bir ayda 22 milyon kişinin işini kaybettiği ülkede Bezos, kriz döneminde de servetini artırmış oldu.

Salgın döneminin en çok kaybedeni ise Fransa ve Avrupa’nın en zengin ismi Bernard Arnault oldu.

SERVET KAYBINDA ARNAULT BİRİNCİ
LVMH CEO’su ünlü Fransız iş insanı Arnault’un serveti, yıl başından bu yana 26,4 milyar dolar eridi ve 78,9 milyar dolara geriledi.

Gucci ve Louis Vuitton gibi ünlü markaların da sahibi olan Arnault, miktarsal olarak servet kaybında dünyada ilk sırada yer aldı.

Arnault, Bezos ve Bill Gates’in ardından dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumunu ise sürdürüyor.

Bill Gates’in serveti, yıl başından bu yana 7,9 milyar dolar düşüşle 105 milyar dolara gerilemiş durumda.

PARFÜM FABRİKASINDA DEZENFEKTAN ÜRETİMİNE BAŞLAMIŞTI

Fransa'da Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Guerlain, Bulgari ve Dom Perignon gibi 75 lüks markayı bünyesinde barındıran LVMH şirketi, corona virüsü salgınıyla mücadele için parfüm fabrikalarında el temizleme jeli üretmeye başlamıştı.
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