İşte salgında en çok servet kaybeden kişi

Salgının küresel ekonomiyi durma noktasına getirmesiyle birçok zenginin servet değerleri hızla düşerken, son dönemde hükümetlerin ve merkez bankalarının devasa teşvik adımlarıyla değerlerde artış gözlendi.

EN ÇOK BEZOS KAZANDI





Bloomberg’ün Milyarderler Endeksi verilerine göre, e-ticaret ve bilişim devi Amazon’un patronu ABD’li Jeff Bezos’un serveti yıl başından bu yana 28,7 milyar dolar artarak 144 milyar dolar gibi inanılmaz bir düzeye erişti.





Son bir ayda 22 milyon kişinin işini kaybettiği ülkede Bezos, kriz döneminde de servetini artırmış oldu.





Salgın döneminin en çok kaybedeni ise Fransa ve Avrupa’nın en zengin ismi Bernard Arnault oldu.



