İşte Samanyolu'nun en hassas haritası

Gezegenimizi Dünya'nın da içinde olduğu Samanyolu Galaksisi'nin bugüne kadarki en hassas 3B haritası oluşturuldu.

Harita Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) bağlı olarak çalışmalarına devam etmekte olan Gaia gözlemevi tarafından toplanan veriler ışığında oluşturuldu.



