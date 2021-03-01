İşte Samsung Galaxy Xcover 5

Söz konusu görsel, ünlü duyumcu Evan Blass tarafından paylaşıldı. Paylaşımın Blass’tan gelmesi, doğruluk ihtimalini kuvvetlendiriyor. Blass telefonun geçtiğimiz yıl çıkan Xcover Pro’nun değil, 2019 çıkışlı Xcover 4’ün takipçisi olduğunu belirtiyor.
Samsung’dan Galaxy Xcover 5 konusunda henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak akıllı telefonun Bluetooth SIG sertifikasını almış olması da çıkışının çok uzak olmadığını gösteriyor.
Bluetooth SIG sertifikası, Galaxy Xcover 5’in özelliklerini göstermiyor. Ancak burada akıllı telefonun SM-G525F ve SM-G525_DS model numarasını taşıyan iki farklı versiyonu görülüyor. İkinci versiyonun çift SIM desteğine sahip olması bir hayli muhtemel görünüyor. SM-G525F ise bir süre önce Geekbench’in benchmark testinden geçmiş ve Exynos 850 işlemci, 4 GB RAM ve Android 11 gibi özellikler görülmüştü.
Galaxy Xcover 5’te 5.3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekranın bulunması bekleniyor. 64 GB depolama alanı, microSD kart desteği, 3000 mAh pil, 15W şarj desteği ve USB-C girişi telefonun özellikleri arasında sayılıyor.
samsung galaxy xcover 5Samsung Galaxy Xcover 5 iddialara göre 16 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamerayla gelecek. NFC desteği de bulunacak. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası ve MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikası da telefonun özellikleri arasında sayılıyor. Galaxy Xcover 5’in Avrupa’da 300 avro karşılığında satılacağı söyleniyor.