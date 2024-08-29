Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte sefaletin tablosu! Yoksulluk sınırı emekli maaşını beşe katladı /29 Ağustos 2024 13:19

İşte sefaletin tablosu! Yoksulluk sınırı emekli maaşını beşe katladı

Milyonlarca vatandaş artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yaşam mücadelesi verirken, Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. Açlık sınırı en düşük emekli maaşı ile asgari ücreti geçerek, 19 bin 271 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise maaşları dörde katlayarak 62 bin 772 lira olarak hesaplandı.

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TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Ağustos 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre temmuz ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 962 liraya yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,19 arttı.
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