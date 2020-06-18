Samanyolu Haber /Gündem / İşte şehir magandalarına verilen ceza /18 Haziran 2020 15:52

İşte şehir magandalarına verilen ceza

İçinde hamile kadının da bulunduğu taşıtın önünü kesen Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, "Hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şehir magandaları böyle saldırdı

Hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu.

Mahkeme, Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i “hürriyeti tahdit” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan verilen 10'ar ay hapis cezası ise ertelendi.

6 Temmuz 2019'da İstanbul Pendik’te Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan’ın da içinde bulunduğu ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın kullandığı otomobilin önünü kesmişti. Belinde silah olan magandalar otomobilin dikiz aynasını kırmıştı.
Hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, karayolunda yaşattıkları dehşet dolu anlar sebebiyle Anadolu Adliyesi 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 ayrı suçtan 5 yıl 4 aydan 20’şer yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.

Tutuklanan iki kardeş, davanın 30 Temmuz 2019'da görülen ilk celsesinde tahliye edilmişlerdi.

Mahkeme ayrıca, iki kardeşin yurt dışına çıkışını da yasaklamıştı.
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