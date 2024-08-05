İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni işi

Türkiye'den 132 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle, 2 Mayıs 2021 tarihinde Avusturya'da 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edildikten sonra 1 Ağustos 2023'te tahliye edildi. O zamandan beri nerde olduğu bilinmeyen Korkmaz'ın, New York'ta bir restoranla ortaklık kurduğu ortaya çıktı."Ali Baba Mediterranean" adlı Türk restoranının sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Korkmaz, bir "hayırsever" olarak tanımlanıp sokakta yemek dağıtırken görülüyor.Videoda "Bu sadece yemekle ilgili değil, bu sevgiyi ve umudu paylaşmakla ilgili" ifadeleri yer alıyor.