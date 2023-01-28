İşte Sinan Ateş cinayetinin anatomisi

Doğukan Çep

Ufuk Köktürk





Cinayetten önce günlerce Sinan Ateş’i takip etti. Ateş’i ofisine geldiği gittiği saatleri, aracını park ettiği yeri Doğukan Çep’e bildirdi. Cinayet günü yine Sinan Ateş’in ofisinin önündeydi.





Cinayetten önce keşif yapan Suat Kurt’un evinde kaldığı kişi. Kurt, Doğukan Çep’in aracılığıyla Zekeriya A.’nın evinde kaldı.





Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak isimli iki özel hareket polisleri Doğukan Çep’ten aldıkları araçla Eray Özyağcı’yı İstanbul’dan Ankara’ya götürdü. İstanbul çıkışında bir polis çevirmesine yakalandılar ancak polis kimliği göstererek geçtiler. Polislerden Çolak, Ocak 2020’de Ülkü Ocakları’ndan ödül aldı.

Eray Özyağcı





Tetikçi Eray Özyağcı ile iki özel harekât polisini Ankara'ya getiren aracın sahibi. 26 Aralık günü Özyağcı ile polislerin kendi işlettiği otoparkta buluştu. Aracı 27 Aralık günü Doğukan Çep'e teslim etti.





DW’den Alican Uludağ’ın haberine göre Eray Özyağcı ve Vedat Balkaya'nın cinayetten önce kaldıkları evin sahibi. Tutuklanan Hakan Saraç ifadesinde, "Beni İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. 'İki arkadaş Ankara'ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin?' dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok" dedi.





Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı. Demirbaş gibi daha önce ifade verip serbest bırakıldı. Odatv’den Toygun Atilla’nın haberine göre soruşturmaya dahil olan bir itirafçının ifadelerinin ardından tekrar gözaltına alındı. İtirafçı kendisine Sinan Ateş’in Makedonya seyahati sırasında öldürülme teklif edildiğini anlattı.





Eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi. Cinayetin hemen ardından gözaltına alındı ve hemen serbest bırakıldı. Dosyaya başka bir savcı atanınca ifadesi alındı ve tekrar serbest bırakıldı. Üçüncü kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanabildi. Demirbaş’ın tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkardığı iddia ediliyor. Demirbaş ifadesinde Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı iddiasının doğru olmadığını savundu.





Soruşturmada ismi geçen Ufuk Köktürk ve Doğukan Çep’in daha önce avukatlığını yaptı. Bunun yanında MHP’ye yakın birçok ismin de avukatlığını üstlendi. Demirbaş ve Yüksel gibi itirafçının ifadelerinin ardından gözaltına alındı. İki seçimde MHP milletvekilliğine İstanbul’dan aday oldu. Öktem aynı zamanda Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Eğitim Sen Üyesi olan Bahadır Grammeşin’i öldüren sanıkların da avukatlığını yaptı.

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MHP SALDIRGANLARA SAHİP ÇIKTI



Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada son olarak Avukat Serdar Öktem tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 18 oldu. Soruşturmada adı geçen birçok ismin MHP ve Ülkü Ocakları bağlantısı dikkat çekiyor. Ayrıca tutuklanan isimler arasında daha önce işlediği suçlardan dolayı firari olmasına rağmen yıllarca elini kolunu sallayarak gezenler ve özel harekât polisleri de bulunuyor. Soruşturmada dikkat çeken isimler şöyle:Soruşturmadaki en önemli isimlerden. Birçok ismin bağlantısını sağlayan isim. Tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’ya götürülmesini organize etti. ‘Dodo’ lakaplı Doğukan Çep, Özyağcı’yı Ankara’ya götüren aracı ayarladı. Keşif için önceden Suat Kurt’u Ankara’ya gönderdi. Tetikçiyi özel harekâtçılarla tanıştırdı. 2013 yılında İstanbul Gülsuyu'nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik davasında tutuklandı. İki yıl tutuklu kaldıktan sonra 2015 yılında tahliye edildi. Dava sonunda Hasan Ferit Gedik'i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak cezası iyi halden 25 yıla indirildi. Mahkemenin, örgüt üyeliği, adam öldürmeye teşebbüs gibi çeşitli suçlardan verdiği cezalarla birlikte Doğukan Çep'in cezası toplamda 62 yıla çıktı. 2018 yılında kararla birlikte Çep hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak arandığı dönemde Gürcistan'a kaçtığı ve tekrar yurda döndüğü belirlenen Doğukan Çep'ten Sinan Ateş cinayetine kadar haber alınamadı.MHP İstanbul İl Yöneticisi. Doğukan Çep’in hesabına 97 bin TL para göndermekle suçlanıyor. Köktürk ve Çep, 2013 yılında Maltepe Cezaevi’nde tanıştılar. Köktürk, Çep’e 4 bin TL gönderdiğini kabul etti. Köktürk aynı yıl bir lise öğrencisinin öldürülmesiyle yargılandı. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak tutuklanmadı.Cinayette kullanılan motosikleti kullanan kişi. İfadesinde bu motosikleti kendisine Doğukan Çep’in verdiğini söyledi. Cinayetten hemen sonra İstanbul’a döndü. Çep ile 26-30 Aralık arasında 87 kez WhatsApp görüşmesi yaptı. Cinayet günü yapılan görüşme sayısı ise 19.Cinayette tetiği çeken kişi olduğu iddia ediliyor. Cinayet talimatını Doğukan Çep’ten aldı. İki özel harekâtçı polis tarafından Ankara’ya getirildi. Cinayetten önceki gece Zekeriya A.’nın evinde kaldı. Sonraki gün Vedat Balkaya’nın kullandığı motosikletin arkasında Sinan Ateş’e yaklaşarak onu öldürdü. O günden beri kayıp.T24 yazarı Tolga Şardan, dünkü yazasında Sinan Ateş cinayetini soruştururken izne çıkarılan savcının izninin uzatıldığını, Tolgahan Demirbaş'ı gözaltına almak için MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu eve giden polisin tayin edildiğini yazdı. Şardan, "Aldığım bilgiye göre, soruşturmanın asıl savcısının izni uzatıldı. Başsavcılığın talimatı sonrasında savcının 2 Şubat’a kadar iznine devam edeceği belirtiliyor" ifadelerini kullandı. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu personeli polis memurunun da Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandığını belirten Şardan, "Atama sonrasında söz konusu polis memurunun emeklilik dilekçesi verdiği belirtiliyor" diye yazdı.Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın “Menfur bir suikast üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar, zan altında bıraktıkları masum ve suçsuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedir” sözlerine tepki gösterdi. Ayşe Ateş açıklamasında şunları aktardı: “Şehit eşim Sinan Ateş’in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi, sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Eşimin Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasından şehit edildiği güne kadar yaşanan süreçlerden dolayı öncelikle kendisini temize çıkarması gereken bu beyefendi, hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır. Bizi herhangi partinin iç meselesi, diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Bu vicdanları yaralayan suikastı kim aydınlatmaya çalışıyor biz ona bakıyoruz. Gerisi bizim için lafügüzaf. Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz.”Sinan Ateş 30 Aralık’ta öldürüldü. Cinayetin ardından Ülkü Ocakları’ndan da MHP’den de İçişleri Bakanlığı’ndan da herhangi bir açıklama gelmedi. Bir taziye mesajı dahi yayımlanmadı. İlk olarak 3 Ocak’ta Vedat Balkaya, Hakan Saraç ve Zekeriya A.; bir gün sonra ise Ufuk Köktürk, Mustafa Uzunlar ve M.Y. tutuklandı. Daha sonra aralarında polislerin de olduğu 4 kişi hakkında 5 Ocak günü tutuklama kararı verildi. Aynı günün akşamı Çep, İstanbul Beykoz’da yakalandı. Hemen ardından ise Suat Kurt da İstanbul’da yakalandı. 7 Ocak günü Çep, Kurt ve U.E. tutuklandı. Günlerce sessiz kalan Bahçeli’nin cinayete ilişkin ilk mesajı 10 Ocak’ta oldu. Aynı gün T24’ten Tolga Şardan MİT’in cumhurbaşkanlığına rapor sunduğunu yazdı. 17 Ocak’ta soruşturmaya MHP’ye yakınlığıyla bilinen Durdu Özer atandı. Soruşturmada adı geçenlerden Tolgahan Demirbaş bu atamanın ardından ifadesini verdi ve serbest bırakıldı. 24 Ocak’ta A.A. ve Ç.Z. isimli iki daha tutuklandı. 25 Ocak günü Serdar Öktem, Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel gözaltına alındı. Üçü de tutuklandı. Yaklaşık bir ay olmasına rağmen tetikçi Eray Özyağcı ise halen yakalanamadı.Son birkaç yılda MHP’lilerin ya da Ülkü Ocakları’nın adının karıştığı birçok olay yaşandı. MHP'yi eleştiren gazeteciler, siyasetçiler saldırıya uğradı, tehdit edildi. Saldırıya da tehditlere de MHP sahip çıktı. Birçok MHP’liler suç örgütü üyeliği nedeniyle tutuklandı. Son yıllarda yaşanan bazı örnekler şöyle:İYİ Parti'nin kurucularından Metin Bozkurt İstanbul Beylikdüzü’nde 8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yiğit Yıldırım ise olay sonrası “Papazoğlu’na destek arayanlar er ya da geç ülkücü adaletle tanışacaktır” dedi.Korkusuz Yazarı Ahmet Takan, Ankara’da beyzbol sopalı saldırganlar tarafından darp edildi. Kısa süre önce MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ahmet Takan’a “Kiralık kalem, yalan makinesi” demişti.Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti. Çakıcı’ya sahip çıkan Devlet Bahçeli “Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir" dedi.Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 121 kişiden 42’si tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında MHP MYK üyesi Şahin Gürz ile MHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Zengin de yer aldı.Devlet Bahçeli hakkında paylaşımlar yapan Avukat İsrafil Kumbasar, feci şekilde darp edildi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrafil Kumbasar’ın yüzü kanlar içindeki fotoğrafını paylaşarak “Kim bu yakışıklı! Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar” yazdı.Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara’da evinin önünde 5 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Saldırganlar Ülkü Ocakları üyesi çıktı. Saldırıdan sonra açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın “Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler” dedi.Mersin limanında iki ayrı kokain operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında MHP Akdeniz ilçe yöneticisi İ.D.’nin de olduğu 17 kişi tutuklandı.