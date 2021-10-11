İşte son 10 yılda 'Yolsuzluk' sebebi ile iftifa eden Avrupalı liderler

Romanya: Romanya'da Ekim 2015'te ölümcül bir gece kulübü yangını sonrası Bükreş'te on binlerce protestocu sokaklara indi ve Sosyal Demokrat Başbakan Victor Ponta'yı istifaya zorladı. Mayıs 2018'de Ponta, bir yolsuzluk soruşturmasının ardından ülkenin yüksek mahkemesi tarafından dolandırıcılık ve diğer suçlamalardan aklandı.



Avrupa'da son 10 yılda birçok ülke lideri yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı.: Estonya Başbakanı, 13 Ocak 2021'de bir emlak firmasıyla olan bağları nedeniyle partisine karşı başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrası istifa etti.: Malta Başbakanı, 2017 yılında yolsuzlukları araştıran gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ortaklarını korumak için müdahale ettiği suçlamaları üzerine 1 Aralık 2019'da istifa etti. Muscat'ın çocukluk arkadaşı olan Genelkurmay Başkanı Keith Schembri, davayla ilgili olarak yolsuzluktan suçlu bulundu.: Slovakya'da üst düzey politikacılar ile İtalyan mafyası arasındaki iddiaları araştıran gazetecive nişanlısının Şubat 2018'de öldürülmesi, ülkeyi siyasi bir krize soktu. Başbakan Robert Fico, cinayetler üzerine halkın tepkisinin ardından mart ayında istifa etti, onu bir ay sonra içişleri bakanı ve polis şefi izledi.: Çek Cumhuriyeti'nde Haziran 2013'te merkez sağ başbakan, üst düzey yardımcısı ve sevgilisinin yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma skandalına karıştıktan sonra istifa etmek zorunda kaldı. Savcılar dava açmayacaklarını söyledi. Şimdi eşi olan sevgilisi, boşanmayı hızlandırma umuduyla Necas'ın karısını gözetlemek için askeri istihbaratı yasadışı kullanmaktan hapis cezasına çarptırıldı.: Almanya'nın liderleri, eski şansölye'un para cezasına çarptırılması ve 1990'larda parti için gizli fonları yönettiğini itiraf etmesinin ardından Hıristiyan Demokrat Birlik'in onursal başkanlığı görevinden ayrılmaya zorlanmasından bu yana yakından inceleniyor., nüfuzunu kötüye kullanma suçlanmasının ardından Şubat 2012'de cumhurbaşkanlığından istifa etti.