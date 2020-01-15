İşte son anket!

Kadir Has Üniversitesi’nin son 10 yıldır her yıl yürüttüğü "Türkiye Eğilimleri" araştırmasına göre halkın en önemli gördüğü mesele yüzde 41,6 ile "ekonomik durgunluk", "işsizlik" ve "hayat pahalılığı"





Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından yürütülen araştırma, 25 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş üstü 1.000 kişiyle yüz yüze görüşerek yapıldı.





BAŞÖRTÜSÜ SORUSUNA YÜZDE 62 HAYIR CEVABI





Araştırmaya göre toplumun yüzde 46,2’si kendini "dindar/muhafazakâr" diye tanımlarken, yüzde 68,8 "inançlı" olduğunu, yüzde 24,5 ise "dindar" olduğunu söyledi.





"Başınızı örtüyor musunuz?" ya da "Eşiniz başını örtüyor mu?" sorularına yüzde 62’lik kesim "Hayır" cevabını verdi.





MEDYAYA GÜVEN DİP SEVİYESİNDE





Araştırmaya göre "Kurumlara Güven Derecesi" başlığında "Pozitif Değerler Toplamı" (kesinlikle güveniyorum ve güveniyorum oranlarının toplamı) en yüksek kurum yüzde 60,6 ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) oldu.





İkinci sırada yüzde 59 ile jandarma, üçüncü sırada yüzde 56,8 ile polis geliyor. Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 49,8 ile dördüncü sırada.





Halkın yargıya güveni Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da altında (yüzde 43). Son sırada yüzde 41,9 ile medya var.







HALK PARTİLERİ NE KADAR BAŞARILI BULUYOR?





Kararsızlar dağıtıldığında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) başarılı bulunma oranı yüzde 42,7. Bu oran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için 30,9, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) için 23,5, İyi Parti için 19,4 ve HDP için 12,7.





"Seçmenlerin Kendi Partilerini Değerlendirmesi" kısmında ise kendi partisine en eleştirel yaklaşan seçmen grubu yüzde 51,9 ile Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP). AKP seçmeninin yüzde 82’si partiyi başarılı bulurken, 2017’de bu oran yüzde 88 seviyesindeydi.





BAŞKANLIK SİSTEMİNE YÜZDE 39,3'LÜK DESTEK!





En başarılı bulunan lider yüzde 45 ile Recep Tayyip Erdoğan. Son genel seçimde yüzde 1,5 oy alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yüzde 9 oranında başarılı bulunuyor.





Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener ve Sezai Temelli/Pervin Buldan arasında geçen yıla göre kendi parti tabanında başarılı bulunma oranını artıran tek lider ise Devlet Bahçeli.





Erdoğan’ı destekleme oranı yüzde 30,9; başarılı bulma oranı yüzde 42,5. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarılı bulma oranı ise yüzde 39,3. Başarısız bulanların oranı yüzde 29,4.





AKP, MUHALEFETİN KAZANDIĞI BELEDİYELERİ ENGELLİYOR





AKP dahil Meclis’teki bütün siyasi partilerin geçen seneye göre cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine verdiği destek azalırken, sadece HDP’de geçen sene yüzde 20 olan oranın yüzde 31,7’ye yükselmesi dikkati çekti.





Araştırmaya göre halkın ezici çoğunluğu (yüzde 83,6) muhalefet partilerinin kontrol ettiği belediye başkanlıklarının çalışmalarının merkezi yönetim tarafından engellendiğini düşünmüyor.





Türkiye’de siyasi kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 50,8. Yüzde 73,1 ile en çok HDP seçmeni böyle düşünürken, MHP seçmeninin yüzde 59,4’ü kutuplaşma olmadığını düşünüyor.





EKREM İMAMOĞLU'NA EN FAZLA DESTEK İYİ PARTİ'DEN





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şu ana kadarki çalışmalarını başarılı bulma oranı yüzde 40. En başarılı bulan kesim yüzde 93,3 ile İyi Parti seçmeni. İkinci sırada yüzde 66.6 ile HDP yer alırken, CHP yüzde 66,2 ile üçüncü sırada.





MHP seçmeni yüzde 57,9 ile İmamoğlu’nu "ne başarılı ne başarısız" bulurken, AKP’de bu oran yüzde 51,4.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şu ana kadarki çalışmaları ise yüzde 80 oranla en çok HDP ve İyi Parti seçmeni tarafından başarılı bulundu.





Bu iki seçmen grubunu yüzde 70 ile MHP takip ediyor.





Yavaş’ın mensubu olduğu CHP’nin seçmeni ise yüzde 66 ile dördüncü sırada yer alıyor.





AKP’den Yavaş’a destek yüzde 32,4. "Ne başarılı ne başarısız" diyen AKP’lilerin oranı yüzde 54.





Türkiye’de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 18,7. Muhtemel bir yeni partinin siyasi yelpazedeki yerinin yüzde 56,1 ile "merkez" olması eğilimi var.





EN AZ ÖNYARGI İMAMOĞLU'NA





Ekrem İmamoğlu’nun, Muharrem İnce’nin veya Ali Babacan/Abdullah Gül’ün yeni parti kurması halinde seçmenin tavrının da sorulduğu araştırmada İmamoğlu’na "Asla oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 30,9 çıktı.





İnce’de bu oran yüzde 43,4, Babacan ve Gül’de ise yüzde 47,9 oldu.







BUGÜN SEÇİM OLSA İKİ PARTİ BARAJI GEÇİYOR





"Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplara göre partilerin oy dağılımı (kararsızlar dağıtıldığında) şöyle:





AKP: Yüzde 40,2

CHP: Yüzde 33,0

HDP: Yüzde 9,2

MHP: Yüzde 8,3

İyi Parti: Yüzde 8,1





"Kesinlikle oy vermem" denen partiler arasında yüzde 42,3 ile HDP birinci.





TASARRUF ORANI SADECE YÜZDE 4





Araştırmaya göre halkın sadece yüzde 4’ü tasarruf yaparken, yüzde 44,6’lık bir kesim eğer tasarruf yapsa bunu altın alarak yapacağını söyledi. "Evde elimin altında tutarım" diyenlerin oranı ise yüzde 29.





Türkiye’deki vergi sisteminin adaletli tasarlandığını düşünenlerin oranı yüzde 15,5.





Hükümetin dış politikasını başarılı bulma oranı AKP’de azalma eğiliminde, MHP’de ise artışta. Bu yıl AKP’de destek oranı yüzde 43,4, MHP’de yüzde 45,4.





MYANMAR TÜRKİYE İÇİN TEHDİT!





Toplumda ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa "Türkiye için tehdit oluşturan devletler" sıralamasında ilk sıraları alırken, halkın yüzde 26’sı Myanmar’ın Türkiye için tehdit oluşturduğunu düşünüyor.





Toplumun yüzde 50’den fazlası Türkiye’nin, sorun yaşadığı ülkelerle ilişkilerini düzeltmek için çaba göstermemesi gerektiğini düşünüyor.





AB’YE ÜYE OLMAK İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 51





Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmasına destek verenlerin oranı yüzde 51; üye olabileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 29.





"Yaşadığınız şehirde muhtemel bir deprem felaketi için gerekli/yeterli önlemlerin alındığını düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 60 oranında "Hayır" cevabı verildi.





"Deprem anında kullanmak üzere deprem çantası hazırladım" diyenlerin oranı sadece yüzde 18,9.





Toplumun yarısı kitap okumazken, yılda kişi başına okunan kitap sayısı 5,8.





Her dört kişiden üçü tiyatroya gitmiyor, sinemaya hiç gitmeyenlerin oranı yüzde 40. "Televizyon seyretmiyorum" diyenlerin oranı ise sadece yüzde 7,3.