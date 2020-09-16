İşte son anket!

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi yerel gündemle ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.





10-14 Eylül tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen araştırma, 30 büyükşehir belediyesi ve bunlara bağlı olan 100 merkezi ilçede yapıldı.







Ankette 30 büyükşehir belediyesi arasında en fazla oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) idare ettiği Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geldi.





VATANDAŞ MİLLET İTTİFAKI'NIN BELEDİYELERİNDEN MEMNUN





Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi ankete dair şunları kaydetti:





“Halkın çok büyük kısmı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında yerel yönetimlerin başarılı olduğunu düşünüyor.





Cumhur İttifakı belediyelerini başarılı bulanlar yüzde 51 iken, Millet İttifakı’nın yönettiği belediyelerin başarı oranı yüzde 55’e yakın.





30 büyükşehir ortalamasında CHP oylarını 1,5 puan, CHP’li başkanların yönettiği 11 belediyede ise ortalama 2,3 puan artırmış durumda.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) oyları 30 büyükşehir belediyesinde 4,1 puan, kendi yönettiği belediyelerde ise 2,2 puan azaldı.





GELECEK İLE DEVA PARTİLERİNİN OYLARI ARTIYOR





Gelecek Partisi, kayyım atanan belediyelerin yanı sıra Konya, Kayseri, Erzurum gibi illerde yükseliş gösteriyor.





Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde belirli bir bölgede bir yoğunlaşma görülmemekle birlikte hemen tüm şehirlerden homojene yakın seviyede oy almakta.





Partilerinin bulunduğu ittifaktan en az memnun olan seçmen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmeniyken, en çok memnun olan seçmen ise AKP seçmenleri.





Covid-19 salgını ile ilgili paylaşılan rakamların gerçekliğine inananların sayısı çok az. Covid-19 virüsünün olmadığına inananların sayısı yüzde 11,4. Salgının abartıldığını düşünenlerin oranı yüzde 33,2.





Covid-19 salgınının Türkiye’nin ekonomisini bozmak için getirtildiğine inanlar yüzde 15.”





SEÇİM OLSA MEVCUT BAŞKANA YENİDEN OY VERİR MİSİNİZ?





Araştırmada "Yaşadığınız ilin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.





"Oy veririm" diyenlerin oranı İstanbul'da yüzde 57,9, Ankara'da yüzde 58, İzmir'de ise yüzde 62,8 oldu.





MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNDE BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞAYANLAR KİME OY VERECEK?





Ankette "Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.





AKP yüzde 37,6, CHP yüzde 32,6, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 7.9, İyi Parti yüzde 7,3, MHP yüzde 6,9, Gelecek Partisi yüzde 3,3, DEVA Partisi yüzde 3 oranında oy alacağı belirtildi.





İLÇE BELEDİYELERİNDE MİLLET İTTİFAKI ÖNDE





İlçe belediyelerinin Covid-19 salgınıyla ilgili çalışmalarından memnun olup olunmadığı da soruldu.





Cumhur İttifakı'nın ilçe belediyelerinde memnun olanların oranı yüzde 51,9 olurken Millet İttifakı'nın ilçe belediyelerinde memnuniyet oranı yüzde 55,2.





BÜYÜKŞEHİRLERDE DE MİLLET İTTİFAKI ÖNDE





Büyükşehir belediyelerinin salgınla ilgili çalışmalarından memnun olunup olunmadığı sorusuna ise, Cumhur İttifakı belediyelerinde yaşayanların yüzde 51,9'u memnun olduğunu, Millet İttifakı'nda yaşayanların ise yüzde 55,2 oranında olduğu belirtildi.





Kayyım atanan büyükşehir belediyelerinde yaşayanların ise yüzde 55,9'unun memnun olmadığı kaydedildi.





SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNE İNANDIRICI DEĞİL





Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların yüzde 70,5'i Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 verilerine inanmadıklarını belirtti.





İnananların oranı yüzde 19,6 olurken, fikrinin olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 9,9 olarak ölçüldü.





"Covid19 salgınıyla mücadele amacıyla bazı kısıtlamaların yeniden başlamasını destekler misiniz?" sorusuna büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların yüzde 55,6'sı destekleyeceğini, yüzde 32,3'ü desteklemeyeceklerini söyledi.







SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI





"Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uzun süreli (10-15 gün) sokağa çıkma yasağı başlamasını destekler misiniz?" sorusuna ise vatandaşların yüzde 41,2'si destekleyeceğini, yüzde 40,3'ü ise desteklemeyeceğini belirtti.





"Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlamasını destekler misiniz?" sorusuna büyükşehirlerde yaşayanların yüzde 52,3, destekleyeceğini, yüzde 37,9'u desteklemeyeceğini kaydetti.