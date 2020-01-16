Samanyolu Haber /Gündem / İşte son anket sonuçları: AKP ve MHP'ye büyük şok! /16 Ocak 2020 10:22

İşte son anket sonuçları: AKP ve MHP'ye büyük şok!

İşte son anket sonuçları: AKP ve MHP'ye büyük şok!Kadir Has Üniversitesi, son anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP ne kadar oy alacak? İşte detaylar...

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Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan ‘Türkiye Eğilimleri’ araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarında AKP ve MHP'nin oy oranlarındaki düşüş dikkat çekti.Araştırmanın sonuçlarına göre AKP son iki seçimde aldığı oydan yüzde 2,5’lik kayıp yaşadı, MHP ise barajı geçecek oy oranına ulaşamadı. İki partinin toplam oyu ise yüzde 50’yi bulmuyor.2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen araştırma, 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapıldı. 

ERDOĞAN’A DESTEK YÜZDE 30'DA KALDI

Araştırmaya göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen destekte düşüş var. 2017’de 49,7 olan Erdoğan’a destek oranı 2018’de yüzde 33,6 olarak gerçekleşirken, 2019’da ise yüzde 30,9’da kaldı. “Erdoğan’ı desteklemiyorum” diyenlerin oranı 2019’da yüzde 41,3 olarak belirlendi.

MHP BARAJI GEÇEMİYOR, CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50’Yİ BULAMIYOR

Bugün seçim olsa katılımcıların hangi partiye oy verecekleri de araştırmanın sonuçlarında yer aldı.Buna göre AKP, en son genel ve yerel seçimlere göre yaklaşık yüzde 2,5’luk bir kayıp yaşadı. MHP’nin barajı geçemediği görülürken AKP ve MHP toplamı da yüzde 50’yi bulamıyor.

DIŞ POLİTİKAYA DESTEK GERİLEDİ

Araştırma sonuçlarına göre hükümetin dış politikalarını “başarılı” bulanların oranı 2018 yılında yüzde 32,2 iken 2019’da bu oran yüzde 28,5’e geriledi.

VATANDAŞIN GÜNDEMİ EKONOMİ

Araştırmaya göre Türkiye’de halk, ülkenin en önemli sorunlarında ekonomiyi başta görüyor. Araştırmada ayrı ayrı sorun alanları değerlendirildiğinde ülkenin en büyük sorunu olarak yüzde 19,8’lik oranla ‘terör’ görülürken, hayat pahalılığı yüzde 18,1 ile ikinci, işsizlik ise yüzde 16,8 ile üçüncü sırada yer alıyor. Ekonomi ile ilişkilenen sorunlar bir arada değerlendirildiğinde ise işsizlik, hayat pahalılığı ve ekonomik durgunluk (yüzde 6,7) toplamda yüzde 46,1 oranla birinci sıraya yerleşiyor. Kaynak: İşte son anket sonuçları: AKP ve MHP'ye büyük şok! 
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