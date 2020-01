ERDOĞAN’A DESTEK YÜZDE 30'DA KALDI





Araştırmaya göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen destekte düşüş var. 2017’de 49,7 olan Erdoğan’a destek oranı 2018’de yüzde 33,6 olarak gerçekleşirken, 2019’da ise yüzde 30,9’da kaldı. “Erdoğan’ı desteklemiyorum” diyenlerin oranı 2019’da yüzde 41,3 olarak belirlendi.





MHP BARAJI GEÇEMİYOR, CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50’Yİ BULAMIYOR





Bugün seçim olsa katılımcıların hangi partiye oy verecekleri de araştırmanın sonuçlarında yer aldı.Buna göre AKP, en son genel ve yerel seçimlere göre yaklaşık yüzde 2,5’luk bir kayıp yaşadı. MHP’nin barajı geçemediği görülürken AKP ve MHP toplamı da yüzde 50’yi bulamıyor.





DIŞ POLİTİKAYA DESTEK GERİLEDİ





Araştırma sonuçlarına göre hükümetin dış politikalarını “başarılı” bulanların oranı 2018 yılında yüzde 32,2 iken 2019’da bu oran yüzde 28,5’e geriledi.





VATANDAŞIN GÜNDEMİ EKONOMİ





Araştırmaya göre Türkiye’de halk, ülkenin en önemli sorunlarında ekonomiyi başta görüyor. Araştırmada ayrı ayrı sorun alanları değerlendirildiğinde ülkenin en büyük sorunu olarak yüzde 19,8’lik oranla ‘terör’ görülürken, hayat pahalılığı yüzde 18,1 ile ikinci, işsizlik ise yüzde 16,8 ile üçüncü sırada yer alıyor. Ekonomi ile ilişkilenen sorunlar bir arada değerlendirildiğinde ise işsizlik, hayat pahalılığı ve ekonomik durgunluk (yüzde 6,7) toplamda yüzde 46,1 oranla birinci sıraya yerleşiyor. Kaynak: İşte son anket sonuçları: AKP ve MHP'ye büyük şok!

