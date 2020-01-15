Samanyolu Haber /Gündem / İşte son anket sonuçları /15 Ocak 2020 19:10

İşte son anket sonuçları

Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasına göre, bugün erken bir seçim olsa, AKP'nin alacağı oy oranı yüzde 40, MHP'nin ise yüzde 8 yani Cumhur İttifakı yüzde 50'nin altında kalıyor.

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Benzer şekilde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verilen destekte de erime söz konusu.Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, 'Türkiye Eğilimleri' araştırması 2019 sonuçları, AKP'nin son seçimlere oranla yüzde 2.5'lik oy kaybı yaşadığını ortaya koydu. MHP ise yüzde 10'luk seçim barajını aşamadı. İki partinin toplam oranı ise yüzde 48'de kaldı.

Türkiye genelinde 26 ilde, bin kişi ile yapılan araştırmaya göre, Erdoğan'a verilen destek yüzde 30.9. 2017 yılında ise, destek oranı yüzde 49.7 idi. 2018'de ise bu oran yüzde 33.6 idi.

'Erdoğan'ı desteklemedikleri'ni söyleyenlerin oranı ise, 2019'da yüzde 41.3.

Cumhur İttifakı'na 'kötü haber' veren ankete göre, iki parti toplamda yüzde 50'nin altında kalıyor.HDP'nin oy oranı ise yüzde 9.2 bandında. İYİ Parti'ye destek yüzde 8.1 civarında.

Türkiye'nin dış politikasını doğru bulanların oranı da geriledi ve yüzde 28.5 oldu.

Araştırmaya göre Türkiye’de halk, ülkenin en önemli sorunlarında ekonomiyi başta görüyor. Araştırmada ayrı ayrı sorun alanları değerlendirildiğinde ülkenin en büyük sorunu olarak yüzde 19.8’lik oranla ‘terör’ görülürken, hayat pahalılığı yüzde 18.1 ile ikinci, işsizlik ise yüzde 16.8 ile üçüncü sırada yer alıyor. Ekonomi ile ilişkilenen sorunlar bir arada değerlendirildiğinde ise işsizlik, hayat pahalılığı ve ekonomik durgunluk (yüzde 6.7) toplamda yüzde 46.1 oranla birinci sıraya yerleşiyor.
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