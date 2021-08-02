Samanyolu Haber /Gündem / İşte son seçim anketi: Fark açılıyor /02 Ağustos 2021 14:39

İşte son seçim anketi: Fark açılıyor

Avrasya Araştırma, temmuz ayında yaptığı anket çalışmasının sonucunu yayınladı. Araştırmaya göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.5 puan önünde yer alıyor.

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Avrasya Araştırma, 24-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında 2 bin 460 kişiyle yaptığı anket sonuçlarını yayınladı. Ankette Türkiye'deki mülteci meselesi, erken seçim ve ittifaklar soruldu.

Yüzde 2.4 hata payıyla yapılan Temmuz ayı araştırmasında, "Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan vatandaşların yüzde 24,3'ü AKP, yüzde 21,4'ü CHP, yüzde 11,9'u İYİ Parti, yüzde 9,1'i HDP, yüzde 6,1'i MHP, yüzde 3,8'i DEVA Partisi, yüzde 1,9'u Gelecek Partisi, yüzde 1'i Memleket Partisi cevabını verdi.

Kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldığında ise oyların yüzde 29,4'ü AKP, yüzde 25'u CHP, yüzde 14,4'ü İYİ Parti, yüzde 11'i HDP, yüzde 7,4'ü MHP, yüzde 4,6'sı DEVA Partisi, yüzde 2,3'ü Gelecek Partisi, yüzde 1,1'i Memleket Partisi'ne gidiyor.

Kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldığında ise oyların yüzde 29,4'ü AKP, yüzde 25'u CHP, yüzde 14,4'ü İYİ Parti, yüzde 11'i HDP, yüzde 7,4'ü MHP, yüzde 4,6'sı DEVA Partisi, yüzde 2,3'ü Gelecek Partisi, yüzde 1,1'i Memleket Partisi'ne gidiyor.
Avrasya Araştırma'nın YouTube kanalından yapılan yayında paylaşılan anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 37'de kalırken, Millet İttifakı'nın oyları yüzde 42,5 seviyesine ulaştı

Avrasya Araştırma'nın YouTube kanalından yapılan yayında paylaşılan anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 37'de kalırken, Millet İttifakı'nın oyları yüzde 42,5 seviyesine ulaştı
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