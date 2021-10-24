Samanyolu Haber /Gündem / İşte son üç yıldaki bedelli askerlik başvuru sayısı /24 Ekim 2021 12:55

İşte son üç yıldaki bedelli askerlik başvuru sayısı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün verdiği soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere son üç yıl içinde 156 bin 926 kişinin başvurduğunu açıkladı.

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Bakan Akar’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi.
Bülbül, önergesinde, “Son 3 yıl içerisinde bedelli Askerlik uygulamasına kaç yurttaşımız başvurmuştur? Yaş ortalamaları ve eğitim durumları nedir? Son 3 yıl içerisinde Bedelli Askerlik uygulamasından ne kadarlık bir gelir sağlanmıştır? Bu gelir hangi amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır? Bedelli askerlik görevini ifa eden milletvekili var mıdır? Var ise kaç kişidir?” sorularını yöneltti.

'İki milletvekili yararlandı'

Bakan Akar, önergeye şu yanıtı verdi:
“Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere son üç yıl içerisinde 156 bin 926 kişi başvurmuştur. Yaş ortalaması 24’tür. Bedelli askerlik hizmetinden faydalananların yüzde 53’ü lisans ve üstü seviye eğitim düzeyindedir. Söz konusu başvurular neticesinde elde edilen gelir, Bakanlığımızın ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmakta olup, genel bütçeye gelir kaydedilmektedir. Bedelli askerlik hizmetinden bugüne kadar iki milletvekili yararlanmıştır.”
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